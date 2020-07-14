Які документи необхідні, аби скористатися правом на пільгу

Фізична особа, яка має підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку (незалежно від кількості земельних ділянок у її власності), подає контрольному органу за місцем знаходження земельної ділянки або за місцем знаходження будь-якої із земельних ділянок, що знаходяться у власності такої особи (якщо має у власності декілька земельних ділянок), заяву довільної форми про застосування пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Мова про посвідчення особи з інвалідністю першої або другої груп, пенсійне посвідчення (за віком), посвідчення батьків багатодітної сім’ї, які виховують трьох і більше дітей віком до вісімнадцяти років, посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», посвідчення особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (1—3 категорія), а також договір оренди землі, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства, в такі строки

— до першого травня поточного року — якщо станом на перше січня поточного року фізична особа має у власності одну земельну ділянку або декілька;

— протягом тридцяти календарних днів із дня набуття права на пільгу та/або права власності — якщо право на пільгу у фізичної особи виникає протягом календарного року та/або фізична особа, набуває право власності на земельну ділянку/земельні ділянки.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області