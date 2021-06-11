Скарга зупиняє виконання платником грошових зобов’язань

Відповідно до пункту 56.15 статті 56 Податкового кодексу України (ПКУ) скарга, подана з дотриманням строків, визначених першим абзацом пункту 56.3 статті 56 ПКУ, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контрольного органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

Скарга подається до контрольного органу вищого рівня в письмовій формі (за потреби — з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 ПКУ) протягом десяти робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контрольного органу, що оскаржується (перший абзац пункту 56.3 статті 56 ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області