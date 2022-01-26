До «золота» ще й «бронза»

Упродовж двох днів понад півтори сотні спортсменів з усіх куточків нашої держави сперечалися в Запоріжжі за нагороди чемпіонату України з греко-римської боротьби серед молодих атлетів віком до 23-х років. Місце на п’єдесталі пошани знайшлося і для двох наших земляків.

Своїх наставників, заслужених тренерів України Андрія Телебана і Віталія Ліщинського, а також майстра спорту Володимира Лучанка порадували вихованці Тернопільської КДЮСШ із цього виду спору та обласної ШВСМ, студенти Західноукраїнського національного університету Едуард Стрільчук і Володимир Войтович. Першому з них так і не знайшлося рівних у ваговій категорії до 55-ти кілограмів.

А Володимир Войтович, який два місяці тому в Харкові став переможцем Кубка України серед юніорів, наочно проілюстрував, що і в наступній віковій групі є конкурентноздатним у ваговій категорії до 60 кілограмів. В його активі — відзнака за третє місце.

На фото: Віталій ЛІЩИНСЬКИЙ разом зі своїми підопічними Едуардом СТРІЛЬЧУКОМ і Володимиром ВОЙТОВИЧЕМ.

Фото з архіву навчального спортивного закладу