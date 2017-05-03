Боротьба з корупцією чи імітація?

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що внаслідок шахрайських оборудок з нашої держави виведено понад 2,27 млрд грн, 428 млн доларів США, 4,3 млн євро, 825 тис. фунтів стерлінгів. Найбільше цих коштів осіло у Великій Британії, Латвії, Австрії, на Віргінських островах. Загалом детективи НАБУ виявили сліди української корупції в 41 країні світу.

Але заявити про виявлення вкрадених коштів набагато легше, ніж довести їхнє незаконне походження і повернути за належністю. Із початку 2017 року в бюджет України повернули аж 5 тис. грн, конфіскованих судом за корупційні правопорушення.

Співвідношення ціни та якості роботи наших антикорупційних структур, прокуратури і судів вражає. На цей рік лише одному НАБУ з державного бюджету виділено 773,6 млн грн. Ще дорожчими для нас є суди, особливо верховні та вищі. Там місячна зарплата судді сягає до 300 тис. грн.

Поки Україною керують олігархи, то вони не допустять справжньої боротьби з корупцією. Адже не стануть ці «слуги народу» рубати дерево, плодами якого живляться.

Орест ЗВАРИЧ.

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