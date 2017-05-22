Справляв сусід торік вісілє, то до сих пір гроші знайомим віддає. Тих позик у него, як колись у мого Тузіка блох було. Там дві тисячі, там п’ять, а там десіть наскубав. Теперка навіть папіроса не має за що купити — копійки в хаті нема. За світло-газ якось заплатив тої зими. Вже весна сі кінчає, а ще ніц не плачено. Зато всьо наш кут ще до сих пір згадує, як староста заробив грижу коло купи ящиків із горівком, а сусідів сват мусив наймати трактора, жеби притягнув по наших ямах із болотом буса з оркестром. Та що там про людей балакати — он пси і свині довго сі тішили пляцками, сухарами, канапками і мнясним, якого після вісіля гості й домашні ніяк доїсти не могли.

Я згадав си тую коломийку, як послухав, кілько наші чиновники грошей на «Євробачення» витринькали. А ще як вчув, кому, за що і по скільки… Ех, голі-босі, зато у віночку. А потім подумав, же й мені при мінімальній пенсії не гріх з’їсти за такої нагоди якийсь делікатес, ну хоць би плавлений сир. Правда, роблений своїми руками.

Нинька будем сі бавити з рихтуванням того-во делікатесу. Я пробував два рецепти, тож сі ділю ними з вами. Для першого нам тре шклянку молока, кільо сира, штири столових лижки масла, пів чайної лижки поташу, ну і як завжди — сіль. Ще візьміть капку кмину і кілька гілячок кропу для краси.

Возьміт глибоку миску, в неї викладіт сир, всипте поташ і вляйте молоко. Збийте то всьо на однорідну масу. Тоди переляйте в банячок і поставте на маленький вогонь. Як почне маса сі плавити, додайте сіль, масло, кріп і кмин. Часом не давайте сухого кропу, бо буде колір нефайний. Помішуючи сир, варіт його до тих пір, поки він не перетвориться на однорідну масу і в нім не буде грудочок. Тоди переляйте у миску чи яку іншу форму, дайте остигнути і поставте в холодильник.

Ще можна плавлений сир робити на водяній бані. Для цего нам тре півкіля сира, чайну лижку поташу, сіль і приправи, які си схочете. Возьміт два банячки: їден жеби був більший, а другий — менший, аби вліз у перший. Наляйте у більший банячок трошка води і дайте їй закипіти. У другому тим часом вимніт сир із поташом, сіллю і приправами. Помістіт менший банячок із сирною масою у більший із водою, вогонь скрутіт, жеби вода не сильно кипіла, і постійно помішуйте сир. Так він не буде липнути до дна банячка. Варіт отакво його десь зо 15 хвилин. Тоди студіт.

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича