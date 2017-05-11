Місто над Гнізною приймало гостей

ТРАДИЦІЙНО В ПЕРШУ НЕДІЛЮ ТРАВНЯ ЗБАРАЖ, У ГЕРБІ ЯКОГО ЩИТ З ЛИКОМ СВЯТОГО ЮРІЯ ЗМІЄБОРЦЯ, КЛИЧЕ НА СВОЄ СВЯТО ГОСТЕЙ ЗІ ВСІХ УСЮД. ВОДНОЧАС ПРОХОДИТЬ І ВІДКРИТТЯ ТУРИСТИЧНОГО СЕЗОНУ. ДЛЯ СТАРОВИННОГО МІСТЕЧКА ЦЕ ВАЖЛИВО, АДЖЕ УПРОДОВЖ ЦІЛОГО РОКУ СЮДИ НАВІДУЄТЬСЯ БАГАТО ПОДОРОЖУЮЧИХ, ЯКИХ ПРИВАБЛЮЄ І СТАРОВИННА АРХІТЕКТУРА, І СЛАВНА ІСТОРІЯ, КОЛИ БІЛЯ ПРОКОПЧЕНИХ ПОРОХОВИМ ДИМОМ МУРІВ КУВАЛАСЯ КОЗАЦЬКА ДОБЛЕСТЬ. ТОМУ І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПАТРІОТИЧНОГО МИСТЕЦТВА, ЯКИЙ ТЕЖ СТАВ УЖЕ ТРАДИЦІЙНИМ, МАЄ НАЗВУ «КОЗАЦЬКА СЛАВА».

Призамковий пагорб, який за часів Богдана Хмеля був суцільною фортифікаційною системою із шанцями, бастіонами, редутами, давно вже став затишним парком. На його майданчиках, алеях, доріжках розлилося все бурхливе фестивальне свято. В одному місці ударом молота хтось із гостей карбував собі пам’ятну монету, в іншому — господарювали працівники культури району, які на цей день стали кухарями і ліпили та варили для гостей вареники. В оборонному рові відбувалися змагання «Скарби українських героїв», в яких брали участь хлопці та дівчата з ВГО «Сокіл». Тут же сходилися на герцях і в групових боях лицарі в обладунках з місцевого клубу історичної реконструкції.

А біля меморіального комплексу полеглим у Другій світовій війні тривало головне дійство. Всечесні отці різних конфесій розпочали свято спільною молитвою. Збаражців і їхніх гостей привітали представники обласної і районної влади, міський голова. Тривало нагородження переможців фестивалю, а відтак і гала-концерт. Виступали відомі збаразькі колективи — капели «Гомін» і «Прометей», народні хори: «Воскресіння», сільських клубів Чернихівців, Киданців, братства ОУН-УПА. Демонстрували своє мистецтво танцюристи ансамблів «Львів’яни» генерального консульства Республіки Польща у Львові і «Перлина» з Дублян на Львівщині. Зачарували своїми композиціями володарі Гран-прі фестивалю, учасники зразкового хореографічного колективу «Сонечко» з Кременця, хлопчики й дівчатка з «Візерунка» (Великі Вікнини на Збаражчині) та ін.

Вирувало, співало, дзвеніло струнами свято не лише на підперезаному голубою стрічкою Гнізни пагорбі. Перед палацом на викладеному кам’яними плитами дитинці виступали зі своїм художнім доробком аматори Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Фоторепортаж В. БУРМИ.