У рахунок сплати інших зобов’язань

На запитання, чи існує можливість зарахувати бюджетне відшкодування податку на додану вартість у рахунок інших платежів, відповіли фахівці Тернопільської ОДПІ. Відповідно до Податкового кодексу України, зазначили вони, передбачена можливість здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість за заявою платника в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

Окрім цього, суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість (на підставі відповідної заяви платника) включено до переліку джерел сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків до Державного бюджету України.

Зарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з платежів, надходження яких розподіляється у пропорціях як до державного, так і до місцевих бюджетів, положеннями кодексу не передбачено.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефонами 43-46-24, 43-46-22.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ