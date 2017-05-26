Цього року започатковують громадську відзнаку за гуманність і милосердя — орден Святого Пантелеймона. Хоча нагорода вже має власну історію з 2009 року. Саме тоді Міністерство охорони здоров’я запровадило в Україні заохочувальну відзнаку «Хрест Пантелеймона Цілителя». Орден вручали за видатні особисті заслуги та сприяння розвиткові галузі охорони здоров’я і медичної науки, в благодійній, гуманістичній та громадській діяльності, а також за інші здобутки на ниві охорони фізичного і духовного здоров’я українців. Цієї відзнаки удостоїлися понад двадцять видатних вчених, лікарів, громадських і благодійних діячів, представників духовенства, серед яких такі визначні особистості, як Микола Амосов та Олександр Шалімов (обидва посмертно), Любомир Пиріг, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, світлої пам’яті блаженнійший митрополит Київський і всієї України Володимир, глава Української греко-католицької церкви блаженнійший Любомир (Гузар) та інші.

Треба сказати, що зініціював цю нагороду 2009 року саме тодішній міністр охорони здоров’я України Василь Князевич за погодженням і благословенням предстоятелів трьох найбільших християнських церков. Краяни добре знають Василя Михайловича, адже він тривалий час працював у нашій області: спочатку головним лікарем Яблунівського протитуберкульозного диспансеру, відтак — головним лікарем Бучацького району, Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру, очолював управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації. Нині Василь Князевич — голова правління громадської організації «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги».

Громадська відзнака за гуманізм і милосердя — орден Святого Пантелеймона — базується на основоположних засадах заснування цієї державної нагороди 2009 року. Вона має професійно-фахову спрямованість, її присуджуватимуть за гуманістичну й благодійну діяльність у галузі охорони здоров’я, спрямовану на духовний і фізичний розвиток української нації та формування суспільства з високим духовно-моральним обличчям.

Відзнаку щороку присуджуватимуть по одному номінантові від кожної області у п’яти номінаціях: «Кращий лікар», «Кращий медик», «Новатор охорони здоров’я», «Міжнародне співробітництво у галузі охорони здоров’я» та «Служіння суспільству». Урочиста церемонія нагородження щорічно відбуватиметься 9 серпня — у День пам’яті Святого великомученика та цілителя Пантелеймона.

Кандидатури на відзначення цим орденом можуть подавати Асоціації медичних працівників, громадські організації, які працюють у сфері охорони здоров’я, пацієнтські організації, лікувально-профілактичні установи різних форм власності, наукові медичні установи. Інформацію треба надсилати в Тернопільську регіональну експертну раду, яку нещодавно створили. До її складу увійшли лікарі, представники медуніверситету, управління охорони здоров’я, церков, засобів масової інформації. Колективи уже можуть подавати на електронну адресу регіональної експертної ради panteleimon.ternopil@gmail.com резюме кандидата та рекомендації, не менше трьох на вибір.

Кандидатів на нагородження відбирає спочатку регіональна, потім — національна експертні ради, а завершує відбір Поважна рада, до якої увійшли відомі в країні академіки, релігійні діячі, політики.

Члени Тернопільської регіональної експертної ради на чолі із завідувачем кафедри хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету ім. Івана Горбачевського, професором Ігорем Дзюбановським розглядатимуть подані до 1 червня цього року кандидатури номінантів та надавати дані про них до національної експертної ради.

Ще трохи довідкової інформації: 3—18 червня — регіональний відбір кандидатів; 20 червня — 10 липня — відбір кандидатів національною експертною радою; 10 липня — оголошення кандидатів. 2—8 серпня — Поважна рада конкурсу проведе остаточний відбір і визначить переможців. 9 серпня — урочисте нагородження в Києві. Про процедуру відбору і нагородження можна дізнатися також телефонами: 044-482-36-75, 097-301-30-34.

Андрій ПАЛАМАРЧУК,

голова Тернопільського осередку ГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги».

На фото: такий вигляд має орден Святого Пантелеймона. Напис латиною на ньому «За гуманність і милосердя».

Фото з вільних джерел