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29.05.2017 автор:  Богдан Дікальчук

За місцем знаходження земельних часток

Підприємець орендує паї у селян. До бюджету якої громади потрібно перераховувати податок на доходи та військовий збір? 

У Тернопільській ОДПІ зазначили: орендовані в громадян земельні частки (паї) є об’єктами, через які підприємець здійснює свою господарську діяльність. Тому податок на доходи фізичних осіб, утриманий з доходів громадян-орендодавців, підлягає перерахуванню до бюджету територіальної громади за місцем знаходження (розташування) відповідних земельних часток (паїв). Натомість військовий збір перераховується до державного бюджету за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Про автора

Богдан Дікальчук

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