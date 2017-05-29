За місцем знаходження земельних часток

Підприємець орендує паї у селян. До бюджету якої громади потрібно перераховувати податок на доходи та військовий збір?

У Тернопільській ОДПІ зазначили: орендовані в громадян земельні частки (паї) є об’єктами, через які підприємець здійснює свою господарську діяльність. Тому податок на доходи фізичних осіб, утриманий з доходів громадян-орендодавців, підлягає перерахуванню до бюджету територіальної громади за місцем знаходження (розташування) відповідних земельних часток (паїв). Натомість військовий збір перераховується до державного бюджету за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

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Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ