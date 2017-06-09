ОБВАЛИВСЯ БАЛКОН

МИНУЛОЇ НЕДІЛІ, 4 ЧЕРВНЯ, ВВЕЧЕРІ У БЕРЕЖАНАХ НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІЧНІЙ, У СТАРОВИННОМУ ДВОПОВЕРХОВОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ СТАВСЯ ОБВАЛ МІЖПОВЕРХОВОГО БАЛКОНА. НА МОМЕНТ РУЙНУВАННЯ НА БАЛКОНІ ПЕРЕБУВАЛИ ЧЕТВЕРО МІСЦЕВИХ ЖИТЕЛІВ. ДВОЄ З НИХ ВПАЛИ З КОНСТРУКЦІЇ, ОТРИМАЛИ ТРАВМИ РІЗНОЇ ВАЖКОСТІ ТА ШПИТАЛІЗОВАНІ В ЦЕНТРАЛЬНУ РАЙОННУ ЛІКАРНЮ.

На місце події скеровано черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини-7 управління та оперативну групу Бережанського районного відділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Прибувши на місце, рятувальники побачили величезну бетонну плиту, що повисла на висоті десяти метрів. У разі її падіння існувала реальна загроза руйнування будинку та інженерних комунікацій. Не втрачаючи ні хвилини, надзвичайники, використовуючи стаціонарну лебідку автомобіля ЗІЛ-131 та металеві троси, зафіксували обвалені конструкції. Оскільки проводити роботи з демонтажу в темну пору доби категорично забороняється, було прийнято рішення організувати чергування особового складу пожежно-рятувального підрозділу до ранку.

У понеділок за допомогою спеціального обладнання металеві основи конструкції розрізали та опустили бетонну платформу на землю.

Загалом до робіт було залучено десять представників особового складу, дві одиниці техніки. На місці події працювала оперативна група управління ДСНС України в Тернопільській області на чолі з першим заступником начальника управління підполковником служби цивільного захисту Ігорем Павуком.

Завдяки злагодженим діям рятувальників та комунальних служб міста наслідки надзвичайної події вдалося мінімізувати.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото із сайту ДСНС