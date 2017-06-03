Податок і військовий збір доведеться сплатити

Корисна інформація від Тернопільської ОДПІ. Сума компенсаційної частини вартості путівки на санаторно-курортне лікування (оздоровлення), яка надається за рахунок коштів роботодавця працівникам та їх неповнолітнім дітям, включається до загального місячного оподаткованого доходу як додаткове благо.

Тому вона оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим збором — 1,5 відсотка. Сума зазначеної компенсації також є і базою нарахування єдиного внеску.

Докладніші консультації — d Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ