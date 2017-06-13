Профорієнтація у літніх таборах відпочинку школярів

Розпочалося літо, а разом із ним розпочали роботу літні пришкільні табори. До таких таборів, що відкрилися при Заводській, Білобожницькій та Колиндянській ЗОШ, і завітали днями фахівці Чортківського районного центру зайнятості. Вони провели профорієнтаційні заходи для учнівської молоді, адже під час відпочинку в ігровій формі необхідна інформація засвоюється краще й легше.

Школярів було ознайомлено із багатогранним професійним світом, станом та перспективами ринку праці, послугами служби зайнятості.

Цікавими для дітей виявилися вправа-дискусія «Хто потрібен нашому місту» та ігри «Ланцюжок професій», «Пантоміма». Учні називали професії, про які щось знають, та відгадували загадки про нові, показували пантоміми та малювали представників різних професій тощо. Водночас вони по-дорослому обговорювали, на які групи поділяються професії, як правильно обрати той чи інший фах.

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото прес-служби