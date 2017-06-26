РОСІЙСЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ — НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ?

КОНТРРОЗВІДНИКИ З ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ПРОДОВЖУЮТЬ ФІКСУВАТИ СПРОБИ РОСІЙСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ ВЕРБУВАТИ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН І ЗМУШУВАТИ ЇХ ДО СПІВПРАЦІ.

Незважаючи на численні заяви керівництва Кремля про його непричетність до окупації Донбасу, спецслужби Росії розгорнули масштабний механізм кропіткого та цілеспрямованого збору розвідданих стосовно проведення в Україні антитерористичної операції. Задля здобуття інформації щодо прізвищ командирів, чисельності, озброєності та дислокації військових частин, що задіяні у проведенні АТО, російські прикордонники разом із співробітниками ФСБ заохочують перевізників до регулярного доправлення у Росію нелегальних мігрантів з України, яких згодом самі ж затримують і допитують на кордоні. Таким чином, замість того, щоб протидіяти нелегальній міграції, росіяни стимулюють її, використовуючи як засіб отримання від безправних мігрантів цінних розвідданих.

Один із мешканців Тернопільщини після повернення з Росії самостійно звернувся у регіональне управління СБУ та детально розповів контррозвідникам про те, як російські прикордонники та ефесбешники затримали його та намагалися завербувати для перевезення мігрантів з України. Тернополянин тривалий час заробляв на життя перевезенням пасажирів і посилок за кордон, в тому числі й у Російську Федерацію. У 2016 році він погодився доправити у Санкт-Петербург групу місцевих заробітчан, які планували потрапити у Росію з території Білорусі, нелегально перетнувши кордон поза пунктом пропуску. За кількасот метрів після російсько-білоруського кордону мікроавтобус з мігрантами затримали російські прикордонники. Вночі посеред лісу озброєні прикордонники почали виводити українців з авто по одному, нібито для складання протоколу про скоєння адміністративного правопорушення. Натомість заробітчан відводили в сторону, де їх вже чекали офіцери ФСБ, які фактично проводили допити.

Водій розповідає, що ефесбешники абсолютно безцеремонно випитували у всіх затриманих, чи були вони на Євромайдані, чи служили в АТО, чи знайомі особисто з учасниками бойових дій, а також багато інших аналогічних питань, абсолютно не пов’язаних із фактом їх затримання. Крім того, російські силовики намагалися схилити тернополянина повернутися на територію Білорусі, щоб провезти вже відомим водію маршрутом чергову групу нелегалів. У випадку згоди українцеві обіцяли щедру винагороду та гарантії безперешкодного перетину українсько-російського кордону в майбутньому. Попри перебування під тиском озброєних військових, водій знайшов у собі сміливість відмовитися від співпраці з російською спецслужбою, внаслідок чого був беззастережно видворений на територію сусідньої Білорусі.

Нині ж тернополянин звертається до своїх краян із закликом уникати ситуацій, які можуть дозволити російським спецслужбам змушувати їх до державної зради, а навіть потрапивши у такі скрутні обставини, в жодному разі не «здавати» безпеку України. Своєю чергою Служба безпеки наголошує, що громадянам України, яким довелося потрапити у подібні обставини, після повернення на Батьківщину треба невідкладно звертатися до органів СБУ і в жодному разі не виконувати злочинних завдань, до яких їх змушували представники інших держав.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

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