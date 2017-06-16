Станиця духовності на вулиці Тарнавського

У Тернополі, на вулиці Генерала Тарнавського, освячено новозбудований храм на честь Святого Духа. Чин освячення здійснив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк).

Як повідомляє преc-служба архієпархії, храм збудований завдяки старанням настоятеля о. Івана Рудого, його помічника о. Олега Каратнюка та громади вірних, яка до цього молилась у каплиці, що поруч із новобудовою. «Титанічні зусилля і молитви вірних та священиків, — зазначають в архієпархії, — сприяли тому, що Тернопіль отримав ще одну станицю духовності».

Ініціатори будівництва та його активні учасники отримали церковні нагороди. Зокрема, отця Івана Рудого нагороджено золотим хрестом із прикрасами, а отця Олега Каратнюка — золотим хрестом. Відзнаки отримали також активні парафіяни і жертводавці.

Та найбільшою нагородою для її будівничих є сама церква, що розкрила двері перед вірними. Розфарбована в зелений колір, що є символом Зелених свят (Трійці), вона привертає увагу всіх, хто проходить чи проїжджає мимо, а своїх парафіян кличе на молитву.

Один з них — регент церковного хору, диригент симфонічного оркестру обласної філармонії, заслужений діяч мистецтв України Мирослав Кріль розповідає, що прийшов до цієї церкви рядовим парафіянином ще тоді, коли в капличці навіть підлоги не було. А останні 13 років він — диригент церковного хору. Парафія їхня міцна, велика, дружня, а священики — глибокодуховні та жертовні люди, тому й вдалося збудувати такий красень храм. Він довершений архітектурно та акустично, співати й молитись у ньому — справжня насолода. Його будівництво — ще одна сторінка в історії Тернополя, а сам храм — окраса Сонячного масиву.

— Я дуже втішений цим, — зазначає Мирослав Кріль. — Почуваюся тут просторо, вільно. Хоча розумію: сама будівля — це всього лиш камінь. Але якщо в ній є Дух Святий, якщо приходять сюди люди з чистими помислами та щирою вірою в Бога, храм наповнюється святістю. Наші священики багато працюють у цьому напрямку. Власне, це вони так здружили парафію, власним прикладом і глибокодуховним словом навчають її жити за Божими заповідями.

Г. ДМИТРУК.

Фото з вільних джерел