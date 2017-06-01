Цікаво було усім

Учасниками масових всеукраїнських стартів «Спорт для всіх у парках і скверах» нещодавно стали і юні мешканці Заліщиків. За підтримки міської ради змагання організував Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

На центральному майдані райцентру в той день зібралося чимало любителів фізичної культури і спорту. Їм запропонували продемонструвати свою майстерність у турнірах з вуличного баскетболу, флорболу, дворового футболу на майданчику ЮКА, взяти участь у «Веселих стартах». Усі охочі мали також можливість зіграти в настільний футбол.

Кілька годин тривали змагання. Суперечка між учнями загальноосвітніх навчальних закладів міста, як завжди, була азартною і принциповою. Та головне, що в ній перемогла дружба.

Лауреати змагань нагороджені медалями і грамотами Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і пам’ятними призами від Заліщицької міської ради.

Фото тернопільського «Спорту для всіх»