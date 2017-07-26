Аби гірники не розслаблялися

Підсумки минулого сезону, впевнена перемога у виставковому матчі за Суперкубок України, вочевидь, певною мірою переконали футболістів донецького «Шахтаря» в тому, що вже й київські динамівці їм не рівня. Однак принципові конкуренти, які минулої суботи провели тільки третій офіційний поєдинок під керівництвом Олександра Хацкевича та його однодумців Олега Лужного з Максимом Шацьких, знайшли в собі сили і мужність не тільки не поступитися, а й уперше (коли звісно не зважати на підсумок завершального травневого матчу попереднього чемпіонату, який уже нічого не вирішував) із часів ще торішнього суперкубка перемогти.

І звитяга динамівців, на думку переважної більшості як спеціалістів, так і вболівальників, цілком заслужена. Три, п’ять чи сім небезпечних моментів гірники, підозрюю, не реалізували не стільки через власну розхолодженість (про розхлябаність підопічних Паулу Фонсеки навряд чи варто заводити мову), скільки через постійний тиск із боку опонентів. Навіть бразильці Марлос із Тайсоном, пробивши з надзвичайно вигідних позицій спочатку поруч зі стійкою, а потім — у поперечину, так би мовити, спиною відчували, що й зайвої миті на те, аби якнайкраще підготуватися до удару, в них немає. Плюс усе ще талановитий, але не надто «фартовий» для динамівців голкіпер Максим Коваль того вечора виявився на диво холоднокровним. Згадаймо хоча би його сейв після удару на 74-й хвилині Факундо Феррейри.

Натомість динамівці, які в другому турі гостювали в гірників у Харкові, на самому початку другого тайму таки застали одного разу захисників господарів зненацька. Новонавернені з проголошеної за часів Сергія Реброва релігії «володіння м’ячем» на максимально стрімкі дії ігрового ансамблю три нинішні лідери біло-синіх усе розіграли як по нотах: Андрій Ярмоленко на своєму правому фланзі продовжив атаку повздовжньою середньою передачею на Дениса Гармаша. Той же, миттєво оцінивши ситуацію, відразу знайшов у штрафному майданчику суперників Д’ємерсі Мбокані…

Все інше було лише справою техніки опального за попередника конголезця. Парадокс та й годі. Непотрібна колишньому наставникові іноземна зірка континентального футболу середнього рівня (найвищого динамівці навіть у найкращі свої часи не наважувалися або ж не мали можливості придбати) чи не відразу після повернення з оренди заявив про себе на повний голос. Навіть незважаючи на те, що автор цих рядків з іронією сприймає титули «найкращого гравця чи тренера» туру. Доволі надійний захисник «Шахтаря» і збірної України Сергій Кривцов, відверто не встигнувши за нападником, вистрибнув услід за суперником хіба задля годиться — 1:0 на користь «Динамо».

Попри надзвичайно ранню зустріч двох грандів вітчизняного футболу в чемпіонаті традиційний для турнірної таблиці дует лідерів зберігся. Щоправда, на тиждень компанію динамівцям склали ті, від кого таких звершень сподівалися найменше. Вчорашні дублери кам’янської «Сталі» вслід за луганською «Зорею» з тим же мінімальним рахунком 1:0 здолали на виїзді ще й одеський «Чорноморець». А ось нинішній стан справ у луганській «Зорі», донецькому «Олімпіку» та «Олександрії», двом останнім з яких уже в четвер, 27 липня, стартувати в кваліфікаційних матчах Ліги Європи, не може не турбувати прихильників цих команд. Після поразки на старті від сталеварів підопічні Юрія Вернидуба ще й ледве врятувалися в другому підряд домашньому поєдинку з «Маріуполем» — 1:1.

Аналогічна ситуація і з «Олександрією». Із «шашками наголо» поступившись спочатку вдома «Олімпіку», підопічні Володимира Шарана в другому турі на «Арені «Львів», яка віднині стала клубним стадіоном… рівненського «Вереса» (нечувано за наявності в столиці Західної України «Карпат» і вимог регламенту турніру, який зробив виняток тільки для «Шахтаря», «Олімпіка» і «Зорі»! Вітчизняна футбольна мафія, здається, перейшла вже всі межі, розпочавши, до речі, з того, що без будь-яких підстав допустила «народну команду» колишнього зятя президента Ющенка до елітного дивізіону), не змогли здолати ще одного не найсильнішого супротивника — 0:0. Утім нинішній «Верес» навряд чи буде простим суперником для більшості конкурентів. Зібраних з усіх усюд ветеранів у ньому хоч греблю гати. Чи іншими словами, про створення в сусідньому обласному центрі вже згаданої «народної» команди мова навіть не йде. Швидше про горезвісний «піар» перед виборами чи з метою заспокоїти народ через напруженість, пов’язану зі свавіллям «бурштинової мафії».

Хіба «Олімпіку» вдалося на старті сезону не осоромитися. Хоча після перемоги над «Олександрією» виїзна нульова нічия з кропивницькою «Зіркою» — не вельми переконливе досягнення. Нарешті «Карпати», як і завжди протягом останнього десятиліття, в своєму «репертуарі». Нові надії після запрошення чергового іноземного (цього разу іспанського) спеціаліста і — нове фіаско: лишень одне очко після двох домашніх зустрічей. У другому турі львів’яни на «Україні» були нещадно биті полтавською «Ворсклою» — 1:3.

І в третьому турі, поєдинки якого відбудуться 29—30 липня, чимало принципових зустрічей. Один з лідерів, «Сталь», «екзаменуватиме» «Шахтаря». Київські динамівці перевірять на міцність підопічних іспанського наставника «Карпат» Серхіо Наварро. А «Олександрія», загалом окресливши після проведеної напередодні виїзної зустрічі з румунською «Астрою» власні перспективи в Лізі Європи, спробує свої сили ще й у двобої із «Зорею».

Нагадаю також, що сьогодні, 26 липня, київські динамівці в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів прийматимуть швейцарський «Янг Бойз». А наступного дня на цій же стадії кваліфікації Ліги Європи, окрім «Олександрії», зіграє ще й «Олімпік», який прийматиме грецький ПАОК.

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