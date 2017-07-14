Аферисти збагатилися на 30 тисяч

Щодня правоохоронці краю реєструють факти шахрайств. Люди через свою легковажність втрачають власні заощадження. Приблизно тридцять тисяч гривень невідомі нещодавно зняли з банківських рахунків двох потерпілих.

До місцевих поліціянтів звернулась жителька Монастириської. Жінка розповіла, що стала жертвою шахраїв. До неї зателефонував невідомий та представився працівником фінансової установи.

Чоловік повідомив, що з її електронного гаманця намагалися зняти готівку. Тому задля встановлення додаткової безпеки картки треба повідомити дані, які надійдуть в смс-повідомленні на мобільний телефон.

Вона повідомила всі дані, які попросив шахрай. Жінка зрозуміла, що потрапила на гачок аферистів, коли надійшло сповіщення про успішне зняття понад 25 тисяч гривень.

Ще один факт шахрайства задокументували правоохоронці Тернопільського відділу поліції. Схема аналогічна, а сума збитків — 4 тисячі гривень.

Відомості про події внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре просять краян не довіряти незнайомцям, що телефонують і представляються працівниками банків. Треба пам’ятати, що працівники фінустанов не намагаються дізнатися ваші персональні дані, оскільки ця інформація — конфіденційна.

Денис ЗАХАРКІВ,

студент І курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел