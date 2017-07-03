ТзОВ «Електроконтакт Україна» потрібні додаткові робочі руки

За сприяння Зборівського районного центру зайнятості у місцевому ТзОВ «Електроконтакт Україна» для безробітних було проведено День відкритих дверей на виробництві.

До слова, товариство має іноземні інвестиції, займається виготовленням електричного устаткування для автомобілів таких добре знаних марок, як «ВМW», «Мерседес», «Опель», «Ауді». Воно постійно нарощує обсяги виробництва, створює нові робочі місця, тому потребує додаткових робочих рук. Тут дбають про про соціально-побутові аспекти: на заводі працює їдальня, медпункт. У працівників є перспектива кар’єрного росту, для цього їх заохочують вивчати англійську та німецьку мови.

Майстер виробничого навчання ТзОВ «Електроконтакт Україна» Наталія Сарнавська розповіла про професію «монтер кабельного виробництва», ознайомила з умовами та розмірами зарплати на підприємстві, з системою бонусів. Вона також детально зупинилась на процедурі оформлення трудових відносин, на преференціях для працюючих. Акцентувала увагу на питаннях організації довозу працівників з населених пунктів, де складна транспортна доступність.

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото прес-служби