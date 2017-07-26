Віце-чемпіонка і чемпіонка в команді!

У турецькому Самсуні, де другий тиждень, починаючи з 18 липня, тривають XXIII літні Дефлімпійські ігри, вже на початку найпрестижніших міжнародних стартів сучасності серед спортсменів з вадами слуху прийшло свято і на вулицю вихованців тернопільського «Інваспорту». Причому 25-річній дзюдоїстці, майстрові спорту Марії Корнійчук зі Старої Могильниці на Теребовлянщині пощастило піднятися на п’єдестал пошани два дні підряд.

Минулої п’ятниці, коли визначалися лауреати особистого турніру жінок, не важчих 78 кілограмів, підопічній відомого тренера тернопільської ДЮСШ «Інваспорт» Леона Уруського з Теребовлі вже з перших поєдинків вдалося продемонструвати, що статус дебютантки Дефлімпійських ігор аж ніяк не вплинув на її психологічну стійкість. Впевнено здолала суперниць на попередній стадії змагань і лише у вирішальному поєдинку за «золото» в напруженій сутичці поступилася росіянці Заїрі Атаєвій.

Зате вже четвертий змагальний день дозволив нашій землячці не тільки взяти реванш за прикру невдачу, а й насолодитися відчуттям справжнього тріумфу. Разом із подругами по команді Катериною Авдєєвою, Ксенією Довбищук, Оксаною Кравченко, Марією Погорєловою, Катериною Шепелюк і Анною Шостак буквально на останніх секундах двобою вирвали в росіянок титул чемпіонок Дефлімпійських ігор у командних змаганнях — 3:2.

Про новоспечену чемпіонку і віце-чемпіонку Дефлімпіади Марію Корнійчук, звісно ж, не можна не розповісти детальніше. Під опікою вже згаданого Леона Уруського учениця Теребовлянської спецшколи-інтернату для глухих дітей розпочала займатися дзюдо в тернопільській ДЮСШ «Інваспорт» сім років тому. І вже через рік разом з атестатом про завершення загальноосвітнього навчального закладу в Дніпропетровську була увінчана ще й титулом чемпіонки України серед дорослих.

Та в спорті успіхи без подолання труднощів рідко приходять. І в цьому наша землячка теж дістала нагоду переконатися. Скажімо, далі протягом трьох років вітчизняні змагання дзюдоїсток з вадами слуху взагалі не проводилися. А коли все ж відновилися, з’ясувалося, що не надто значна кількість жінок, які прагнуть займатися дзюдо, змусила організаторів об’єднувати по кілька вагових категорій. Однак на Марію, яка встигла закінчити ще й навчання в Тернопільському ВПУ №4, ці колізії не вплинули. І завойовані в 2014-му і торік бронзова зі срібною медалями чемпіонатів України, три «срібла» трьох останніх традиційних всеукраїнських турнірів позаторік були промовисто підкріплені ще й титулом віце-чемпіонки Європи та присвоєнням звання майстра спорту.

А в рік чергових Дефлімпійських ігор і сама дзюдоїстка, і її наставник, без сумніву, все зробили для того, аби підійти до найвідповідальніших стартів у найкращій спортивній формі. І бажаного, як засвідчив виступ Марії Корнійчук, домоглися.

Загалом же за шість змагальних днів (без урахування вчорашнього) українські дефлімпійці мають у своєму активі вже 46 медалей — вісім золотих, п’ятнадцять срібних і двадцять три бронзові. За цим показником наші земляки впевнено посідають другу сходинку, поступаючись тільки росіянам. Дефлімпіада завершиться в неділю, 30 липня.

На фото: Марія КОРНІЙЧУК (у білому кімоно) під час вирішальної сутички; українські дзюдоїстки — чемпіонки Дефлімпіади в командних змаганнях. Марія КОРНІЙЧУК — друга справа.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»