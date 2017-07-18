З автовокзалу – на роботу

Збаразький районний центр зайнятості організував виїзну акцію на території автовокзалу Збаража. Під час заходу 15 особам було вручено інформаційні листівки щодо актуальних вакансій у місцевих ТзОВ «Торговий дім «Аванта», «Агродружство Євішовіце», «Інтелдім», філії «Збаразький райавтодор», виправній колонії № 63, ПМП «Венера», у приватних підприємців І. І. Кущака, Ю. М Буковського та інших.

Спеціалісти райцентру зайнятості ознайомили громадян з умовами праці на відповідних посадах і робочих місцях, із розмірами заробітної плати, а також розповіли, які соціальні гарантії надають роботодавці працівникам.

Збаражчани довідалися також про широкий спектр адресних соціальних послуг служби зайнятості. Кожен із присутніх на заході отримав профорієнтаційні буклети.

У результаті виїзної акції 2 особам видано направлення на роботу в ТЗОВ «Торговий дім «Аванта». Іншим громадянам, які зацікавилися запропонованими вакансіями, фахівці РЦЗ рекомендували самостійно відвідати роботодавців для співбесіди з ними з метою подальшого працевлаштування.

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото прес-служби