Тільки в електронному вигляді

У Тернопільській ОДПІ провели традиційну гарячу лінію. Цього разу на запитання всіх бажаючих відповідала начальник відділу електронних сервісів та звітності Любов Зіновіївна Воловоденко.

— Відповідно до нових змін податкова має право зупиняти реєстрацію ризикових податкових накладних. Читала, що платник може оскаржити це рішення, подавши відповідні документи до ДФС? Інформацію надсилати «електронкою» чи на папері?

— У разі отримання квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі, платник має право подати на розгляд комісії ДФС України інформацію у вигляді таблиці даних платника податків за формою, встановленою наказом № 567.

Таблиця має містити тільки ті коди УКТ ЗЕД і КВЕД, які дійсно відповідають діяльності платника, стосовно якого зупинено податкову накладну, і платником отримано квитанцію про її зупинення. Таблиця даних платника податків подається винятково в електронному вигляді засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС України («Єдине вікно» або «Електронний кабінет платника податків»).

— Тернопільська фірма має один із цехів у селі на Збаражчині, де є робітники та обліковець. Але зарплату нараховуємо в місті. Куди подавати розрахунок 1ДФ по «сільських працівниках» — в Тернополі чи у Збаражі?

— Ще з початку 2015 року діє порядок заповнення та подання агентами податкового розрахунку за формою № 1ДФ, в якому зазначається: якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до податкової інспекції за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. В порції, яка подається за підрозділ, зазначаються відомості щодо працюючих у ньому.

— Товариство мого покійного чоловіка практично розпалося. Останнім часом він був і за директора з бухгалтером, окрім того — єдиним засновником. Скажіть, після його смерті хто повинен подавати звітність до податкової?

— Якщо юридична особа втратила засновника, який одночасно був директором чи бухгалтером, тобто особою, відповідальною за подання податкової звітності, то відповідальним за своєчасність її подання зараз буде спадкоємець, який заявив своє право на підприємство.

— Фірма зробила закупку в громадянина, утримала податок. Однак, не впевнені в правильності записаного його ідентифікаційного номера. Скажіть, велике порушення, якщо, виявиться, що у формі 1ДФ номер з помилкою?

— Хочу наголосити, що графа 2 «Податковий номер» є одним з обов’язкових реквізитів при заповненні податкового розрахунку за формою № 1ДФ. Не відображення, відображеннями з помилками цього реквізиту є порушенням вимог порядку щодо заповнення такого розрахунку. Адже, саме він ідентифікує особу, якій фірма виплатила грошові кошти. За таке порушення передбачений штраф у сумі 510 гривень. Це — на перший раз. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за аналогічне порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ