В очікуванні грандіозного скандалу

Проведені минулих суботи-неділі поєдинки шостого туру чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги якихось сенсаційних результатів не принесли. А й справді, після стартового відрізку, мабуть, уже і для палких прихильників луганської «Зорі» не стала несподіваною поразка підопічних Юрія Вернидуба в гостьовому матчі з кропивницькою «Зіркою» — 1:2.

У бронзових призерів минулого чемпіонату, втім, хоча би є надія на покращення турнірних результатів. Досвідчений наставник усе ж не грюкнув «дверима», керівництво клубу на його прохання уклало контракти з іще кількома футболістами, покликаними замінити тих, хто в міжсезоння подався шукати кращої долі.

На противагу львівським «Карпатам», чий почесний президент Петро Димінський напередодні став учасником (а, можливо, і винуватцем, інакше би не втік за кордон) дорожньо-транспортної пригоди з трагічним наслідком. Як і зазвичай в останнє десятиліття, на початку сезону львів’яни з новим головним тренером-легіонером знаходяться в пошуках свого «обличчя». Обіцянка «пана» звільнити іспанця Серхіо Наварро вже після четвертого туру обернулася першою домашньою перемогою над «Сталлю». Але далі — нищівна гостьова поразка від «Маріуполя» і домашня знову ж таки нічия з «Олександрією» — 0:0. І нема, здається, на те ради, зважаючи на кадрову політику чи згаданого вже власника, чи селекційної служби клубу. Навіть придбавши з десяток легіонерів-любителів із нижчих дивізіонів провідних європейських чемпіонатів, половина з яких не потрапляє до основного складу, не зуміли переграти ослаблену відсутністю через тренерське рішення кількох провідних виконавців команду з Кіровоградщини.

Зрештою, навіть трагічні події, пов’язані з публічною людиною, не в змозі відвернути увагу прихильників гри мільйонів від очікуваного в наступному, сьомому, турі чи не найбільш грандіозного скандалу у вітчизняному футболі. Яким би цинічним це твердження не здавалося. Чим більше минає часу від того, як ФФУ очолив Андрій Павелко, тим більше переконуємося, що ті, хто не погоджуються з думкою чиновників цієї громадської організації, крокують «не в ногу» з усіма. Логічні би здавалося аргументи керівництва київського «Динамо» про те, що матчі в Маріуполі проводити не можна через відсутність гарантій безпеки з боку силових структур, відповідальних за проведення антитерористичної операції на сході нашої держави, як на думку автора цих рядків, аж ніяк не здатні нівелюватися обіцянками керівництва ФФУ самим приїхати на зустріч «Маріуполя» з динамівцями чи привезти із собою незалежних міжнародних спостерігачів. Хіба таке колись терористів зупиняло?!

Отож, квитки на центральний матч сьомого туру вже в продажі, біло-сині недвозначно заявляють, що на гру до Маріуполя без гарантій безпеки з боку належних силових структур, а не місцевих їх підрозділів, не поїдуть. А в підсумку — очікувана технічна поразка лідера чемпіонату і тривалі з’ясування стосунків у міжнародних футбольних структурах. Чи хтось із чиновників задумувався, якої шкоди після цього може бути завдано українському футболові? Можливо, на вчорашньому засіданні виконкому федерації, призначеному на 16-ту годину, дійшли консенсусу…

У шостому турі, до речі, динамівці впевнено здолали кам’янську за географічною реєстрацією… київську «Сталь» — 4:1. Не мав проблем з доведенням своєї переваги й інший фаворит чемпіонату «Шахтар» — 2:0 у матчі з донецько-київським «Олімпіком». А чи то рівненський, чи львівський «Верес» уже в компенсований до другого тайму час в Одесі довів свою перевагу над «Чорноморцем» — 1:0. Чим змусив головного тренера моряків Олександра Бабича прийняти нелегке рішення про відставку. Нарешті полтавська «Ворскла», так само під завісу, але домашньої гри з «Маріуполем», домоглася такої бажаної перемоги — 1:0.

Перед поєдинками сьомого туру, втім, усі ми вболівали за «Динамо» та «Олександрію». Звівши до нічиїх (0:0 і 1:1) перші матчі стадії плей-оф кваліфікаційного відбору до групового турніру Ліги Європи, вчора зуміли нас потішити, так би мовити, наполовину. Перемігши вдома португальський «Марітіму» (3:1), кияни пробилися до групового турніру. Натомість «Олександрія», відкривши в першому таймі рахунок з одинадцятиметрового, все ж потупилася білоруському БАТЕ — 1:2.

У груповому турнірі Ліги чемпіонів суперниками гравців донецького «Шахтаря» в квартеті «С» стали англійський «Манчестер Сіті», італійський «Наполі» і голландський «Фейєнорд». У групі «В» Ліги Європи київські динамівці поміряються силами зі старими знайомими із швейцарського «Янг Бойз», а також із сербським «Партизаном» та албанським «Шкендербеу». А суперниками луганської «Зорі» в групі «J» стали іспанський «Атлетик», німецька «Герта» і шведський «Остерсунд».

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