Увечері 18 вересня в центрі Луганська сильно бабахнуло. Від цього розлетівся на друзки пам’ятник бойовикам і загорілася бойова машина десанту, встановлена на постаменті. Бойовики відразу ж назвали «автора» вибуху: це, мовляв, «українська ДРГ» (тобто диверсійно-розвідувальна група). Цей випадок був уже другим за короткий проміжок часу. Попередній вибух пролунав у ніч на перше серпня, але він завдав пам’ятнику лише незначні ушкодження.

Спробуймо, враховуючи названі обставини, визначити, кого недооцінюють бойовики. Українську «ДРГ»? Можна сказати, що так. Виходить, у наших спецслужбах погані підривники, не могли з першого разу висадити в повітря цей пам’ятник? І взагалі ті служби якісь несерйозні. Коли б уже посилали диверсійну групу, то на військовий об’єкт націлили б її. А якийсь примітивний пам’ятник хіба вартує того, аби через нього ризикувати?

А може, самі собі бойовики ставлять жирну «двійку»? І з цим неважко погодитися. З їхніх же тверджень виходить, що диверсанти діють у них під носом, за першим разом не змогли виконати завдання, то прийшли знову, а вояки Плотницького — мов сонні мухи. Пам’ятника не вберегли, жодного диверсанта не спіймали, тільки факт констатують.

Та найбільше бандюки недооцінюють луганців. А можливо, все вони добре розуміють, тільки самі собі бояться сказати, що ніякі то не диверсанти, а місцеві жителі висловили своє ставлення до кремлівських маріонеток. Бо за час окупації навіть ті, хто скандував «Росія, помогі!», багато чого зрозуміли. Побачили, як бандюгани, що самі себе наділили «владою», відбирають у людей бізнес, квартири, до якого стану довели підприємства. А тепер генпрокурор України обнародував дані про страшні катування людей на окупованому Донбасі. Задокументовано вже 600 фактів — зняття шкіри, скальпа, заливання горлянки свинцем (мовляв, ось вам свобода слова), розпинання на хресті. То як тут народу не збуритися, не підкласти для початку вибухівку під ненависний пам’ятник.

Уже й самі «вожді» сепаратистів нарікають, що Росія все менше їм допомагає. А санкції колись так допечуть їй, що забере Путін і тих, котрі «заблукали» та опинилися в Україні, й інших. Тоді люд Донбасу прибере всяку погань зі своєї землі. Українська армія тільки трохи в цьому допоможе.

М. ЛУКАШКЕВИЧ.

Фото з вільних джерел