Без наполегливості не буде перемог

Любителі шахів із Борщева і Чорткова підказали імена двох героїв цієї розповіді. В обох цих містах, здається, з’явилися талановиті діти, які за належного ставлення до древньої гри мають непогані шанси вирости в непересічних майстрів.

Майстер-клас від другокласниці

Діаночці Скорохід з Борщева лише сім років. Тато навчив її азам гри в п’ять, як і більшість батьків, заохочуючи донечку спочатку тим, що дозволяв час від часу перемагати. Та коли переконався, що зацікавлення й амбітний характер Діанки вже дозволяють стримувати сльози після невдач, розпочав серйозніші заняття. В першому класі дівчинка почала відвідувати шкільний шаховий гурток, проводячи в ньому чи не весь свій вільний час. А коли охочих займатися грою всерйоз серед школярів стало обмаль, мама відвела її до районного шахово-шашкового клубу «Королівська фортеця».

— Працювати з такими дітьми, як Діана, одне задоволення, — переконаний тренер Ігор Багрій. — Дуже трудолюбива, має чудову пам’ять, яка дозволяє розробляти особливу стратегію гри. За ті дев’ять місяців, що займаємося з нею, щодня розв’язує по двадцять шахових задач. Улітку, коли більшість діток відпочивала, продовжувала займатися і досягла дебютних успіхів на турнірах. Перемогла, скажімо, в дитячій першості міста. А у Львові, куди їздили з нею на турнір «Шахова лялька», зарекомендувала себе ще й безкомпромісною шахісткою. Вигравши в змаганнях за швейцарською системою три партії з дев’яти, виборола друге місце серед дівчаток 2010—2011 років народження.

Одне слово, здібності Діаночки Скорохід важко не помітити. Не випадково саме їй довірив одного разу дати сеанс одночасної гри ровесникам на одинадцяти дошках. І всі партії завершила на свою користь. Тож попереду — серйозна робота на тренуваннях, регулярна участь у турнірах, які допоможуть дівчинці набути необхідного змагального досвіду, підвищити власну майстерність.

Любов до шахів прищепив дідусь

Порівняно з Діаною Скорохід дванадцятирічного Валентина Гульку з Чорткова вже можна вважати ветераном. Любов до шахів йому прищепив дідусь Михайло, з яким хлопчик любив проводити свій вільний час. Нині, на жаль, уже покійний Михайло Зенчак теж брав участь у районних змаганнях шахістів, отож Валентинові було з кого брати приклад.

У шаховому клубі «Тріумф», до якого його відвела мама, з Валентином Гулькою займається Володимир Люба, який двічі на тиждень приїжджає до своїх вихованців з Тернополя. Все літо юнак вивчав теорію і практику гри, участю в турнірах удосконалював власну майстерність. Причому змагальний графік був вельми напруженим — змагання чи не кожних вихідних. І після завершення більшості з них повертався додому з нагородами. В активі Валентина — перемоги в трьох домашніх турнірах, у чвертьфіналі чоловічої першості Тернополя, двох турнірах у Борщеві та ще одному — в Хоросткові тощо. Але найважливішим досягненням юнака, який уже демонструє гру на рівні другого дорослого розряду, є третє місце в чемпіонаті області серед дітей віком до дванадцяти років.

Нещодавно, 11 жовтня, Валентинові Гульці виповнилося дванадцять років. Подарунок від рідних попросив неординарний — організувати поїздку на турнір до Львова, де лекцію мав прочитати відомий наш земляк, міжнародний гросмейстер Василь Іванчук. Дитяча мрія збулася. І участь у турнірі, і лекція маестро шахової гри, і його автограф стали реальністю.

Нехай реальністю стануть і амбітні плани талановитих юних шахістів Діани Скорохід з Борщева і Валентина Гульки з Чорткова.

Ірина МАДЗІЙ.

На фото: Діана СКОРОХІД із тренером Ігорем БАГРІЄМ; Валентин ГУЛЬКА з відзнаками за перемогу в черговому турнірі.

Фото авторки