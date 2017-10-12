З ФЕНОМЕНАЛЬНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ із ІІІ Міжнародних спортивних змагань «Ігри Нескорених», які відбулися в Канаді серед військовослужбовців і правоохоронців, що були поранені, травмовані під час виконання службових обов’язків, повернулися дебютанти турніру — члени української збірної. Серед 17 команд-учасниць наші атлети здобули друге місце, завоювавши вісім золотих, чотири срібних і дві бронзові медалі. Син покійної принцеси Діани, принц Уельський Гаррі, який і започаткував ці Ігри, назвав українську команду «фантастичною». До слова, принц Гаррі знає, що таке справжній солдат, бо свого часу воював проти бойовиків в Афганістані.

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І ПРЕЗИДЕНТ СТАВ НА КОЛІНА… До успіху нашої команди доклався і 23-річний Роман Панченко, уродженець Запоріжжя, який нині мешкає у Львові. Колишній десантник здобув золоту медаль в індивідуальній стрільбі з лука і срібну — у командних змаганнях. До його спортивних нагород Президент України Петро Порошенко додав і державну відзнаку — орден «За заслуги» ІІІ ступеня. Коли вручав його хлопцеві, то став на коліна перед воїном-чемпіоном. Це вже друга державна відзнака Романа Панченка: першою був військовий орден «За мужність» ІІІ ступеня, якого він удостоївся в 19 років другого серпня 2014-го. Поблизу тодішнього Красного Лиману (нині Лиман Донецької області) хлопець отримав важкі поранення. Лікарі врятували йому життя, але він поки що не може встати на ноги і пересувається на візку. Проте не здається: займається спортом і навчається на третьому курсі Львівської політехніки. Як і іншим воїнам-атовцям, Львівська міськрада виділила йому квартиру.

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ЩО ВИКЛИКАЛО ГОЛОДОМОР? У радянській статистиці 1931 року наводився такий національний склад населення СРСР: росіян — 77 мільйонів, українців — 81 мільйон, казахів — три мільйони, узбеків — два, грузинів — один мільйон. Тоді у багатьох українських родинах було по 12—18 дітей. Можна уявити, скільки було б українців через 25 років. «Московити зрозуміли, що скоро СРСР стане українською імперією і саме тут лежать причини організованого Кремлем в Україні та на Кубані страшного Голодомору 1932—1933 років», — зазначає «Українське слово».

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ДОВЧИЛИСЯ… За словами міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, від початку незалежності України у школах нацменшин усі предмети читаються їхньою рідною мовою. При цьому українську мову вивчають лише дві години на тиждень, і ще дві години виділено на вивчення української літератури. За результатами ЗНО, 75% випускників Берегівського району, де компактно живе угорська громада, складають тестування з української мови від одного до трьох балів за 12-бальною шкалою. Успішне складання ЗНО з української мови — обов’язкова умова для вступу в українські виші. Таким чином діти шкіл нацменшин не мають рівного доступу до вищої освіти, бо школа не дає їм достатніх для цього знань. І нам пропонують це законсервувати?

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ПОЯСИ ЗАТЯГУЮТЬСЯ ВСЕ ТУГІШЕ. Соціологічне опитування, проведене дослідницькою компанією Research аnd Branding Group, засвідчило: 86 відсоткам українців доводиться економити і лише чотири відсотки щасливчиків запевнили, що зароблених грошей їм вистачає, щоб не думати про економію. Різні соціально-демографічні групи економлять по-різному. Так, опитані у віці 30—39 років найбільше економлять на відпочинку (57%), розвагах (52%) та габаритній побутовій техніці. А пенсіонери — на продуктах харчування (63%) та ліках. Отже, що найбільше купують, на тому й економлять.

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А «МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ» МІНІСТР НЕ БІДУЄ. Хоч посадовий оклад глави Мінсоцполітики в серпні становив лише 10909,09 гривні, він ще отримав низку надбавок: за вислугу років — 5454,55 грн, за роботу із секретними документами — 2181,82 грн, за інтенсивність праці — ще один посадовий оклад (10909,09 грн). Крім того, Реві надана матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань — 47965,67 грн. Отож, заробітна плата Андрія Реви становила 81,2 тисячі гривень, повідомляє «Українське слово». Нагадаємо, раніше цей міністр заявив, що українці витрачають на харчування 50% доходів, а німці — 14%, оскільки українці порівняно з німцями занадто багато їдять.

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ВАРТО ЛИШЕ ПОКАЯТИСЯ? На запитання газети «Факты», чи можна простити Путіну, якщо він покається, Патріарх Філарет сказав, що «Господь може простити Путіна, якщо той покається. Від самого Путіна залежить, чи простить йому Бог його гріхи, агресію, неправду, яку він свідомо сіє по всьому світу». А терористів теж простить? «Це стосується і їх, і кожної людини, яка, якщо не покається, Царства Божого не отримає… Кожен грішник, не тільки правителі, як Путін, Гітлер та інші агресори і беззаконики, отримають прощення, якщо покаються».

За інформаціями видань «Українське слово», «Високий Замок», «Факты», RISU,

«Українська правда».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

Фото з вільних джерел