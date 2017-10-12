Подаруйте Володі повноцінне життя

Батьки трирічного тернополянина Володі Коваля вкотре просять небайдужих краян допомогти їхньому синочку одужати.

Хлопчик практично з народження бореться із численними недугами — двостороння туговухість ІІ—ІІІ ст., синдром 1 р 36, гідроцефальний синдром, затримка статокінетичного та психомоторного розвитку. Володя досі не в змозі самостійно сидіти, повзати, говорити.

Нещодавно у дитини виявили ще одну хворобу — целіакію, тобто непереносимість глютену, яка вимагає повного перегляду раціону харчування і переведення хлопчика на безглютенову дієту. Продукти для цієї дієти досить дорогі, їхнє придбання є додатковим фінансовим тягарем для сім’ї. Окрім цього, Володі необхідні дороговартісні медикаменти, обстеження, а кожних два-три місяці — комплексні професійні курси реабілітації.

«Результати є щоразу, ми їх збираємо по крупинці і надіємось, що одного дня вони переростуть у нашу найбільшу мрію — щоб Володя самостійно пішов своїми ніжками. У дитини простежується позитивна динаміка: Володя намагається самостійно сідати, вміє пальчиком показати на предмет, який бажає отримати, здійснює імітацію простих жестів, складає пірамідку, — розповідає мама хлопчика Олена Коваль. — Після довгих місяців нереагування навіть на іграшки це для синочка істотний прогрес. Лікарі підтверджують — у Володі є потенціал, поки він ще маленький потрібно максимально вкладати у його фізичний та інтелектуальний розвиток».

На жаль, родина давно вичерпала свої заощадження на лікування синочка, тож змушена просити підтримки у добрих людей. Кошти на боротьбу маленького Володі з недугами можна переказати на картку «Приватбанку» №5168 7555 0228 4686 на ім’я Олени Коваль. Телефон мами — (068)225-01-74.