Прийшов Покров — не нагрієш хату без дров

Завтра християни відзначатимуть величний празник — Покрову Пресвятої Богородиці. Ми, українці, маємо ще кілька приводів для свята: ця дата ще й День українського козацтва, річниця створення УПА та День захисника України.

За легендою, 14 жовтня військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ’я — Константинополь. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулись до Богородиці з проханням про порятунок. І Матір Божа почула прохання людей. Діва Марія з’явилася перед містянами та огорнула їх Своїм покровом (омофором). Коли диво трапилося, вороги вже не могли їх побачити. За переказом, після цього вражений Аскольд і його дружинники прийняли святе хрещення та почали сповідувати віру Христову.

Згідно з іншою версією, натхненням для свята стало видіння Андрія Юродивого під час облоги Константинополя військами агарян. Пресвята Богородиця з’явилася мешканцям міста у храмі та прийняла їх під свій захист — покров. Після цього війська противника відступили, а місто було врятовано.

Це свято в Україні має багато звичаїв і традицій. Згідно з легендами, саме на Покрову запорозькі козаки вирушали на зимівлю по своїх хуторах та зимівниках. На Січі залишалася тільки стала залога із січовиків, які нічого, крім зброї, не мали, та інших козаків, що через різні причини залишалися в своїх куренях. А оскільки в ті часи основним календарем були церковні празники — тому й маємо козацьке свято на Покрову.

До цього свята в Україні завершувався період сватань і приготувань до весіль, який починався після Першої Пречистої. Стартувала найблагодатніша пора для весільних гулянь, вечорниць, адже до початку жовтня наші предки завершували найважливіші сільські роботи на землі. Для тих дівчат, котрі мріяли вийти заміж, існувала спеціальна святкова традиція. Вони мали побувати цього дня у церкві й помолитися: «Свята Покрівонько, покрий мені голівоньку: щоб я жінкою була, щоб я весело жила, з чоловіком молоденьким, з дитяточком веселеньким».

Вважалося, що оселя, утеплена до Покрови, краще зберігатиме тепло взимку. Тому господині до свята підбілювали свої хати, а вдосвіта робили перше пропалювання печі, бо тоді протягом холодів тепло буде добре триматися в оселі. Щоб Покрова опікувалася домом, цього дня освячували помешкання свяченою водою та освітлювали празниковою свічкою. Того дня добре також вселятися в нову хату й справляти новосілля.

Підготувала А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел