Чи доплачуватимуть мені до пенсії?

Я, Надбережна Ольга Петрівна, жителька с. Новосілки Підгаєцького району, народилася 14 вересня 1932 р. — реабілітована. Щомісяця отримую доплату до пенсії 42 грн як реабілітована.

У газеті «Вільне життя плюс», №81 від 18 жовтня 2017 р. опублікована таблиця під заголовком «Що зміниться для українців». У п’ятому квадраті під заголовком «Підвищення жертвам нацистських переслідувань» значиться: III група 393,60 грн + 42 грн = 435,60 грн з жовтня 2017 р.

За жовтень 2017 року я не отримала доплати 435,60 грн, як зазначено там, а тільки 42 грн, як було раніше.

Хочу знати, чи надалі мені будуть доплачувати 435,60 грн?

Ольга НАДБЕРЕЖНА.

с. Новосілка Підгаєцького району.

На запитання відповіли спеціалісти головного управління Пенсійного фонду в Тернопільській області.

Відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва і з інших причин, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються інвалідам I групи — на 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; інвалідам II групи — на 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; інвалідам III групи — на 30 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З першого жовтня 2017 року проведено перерахунки пенсій відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» із застосуванням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установленого на перше грудня 2017 року Законом «Про державний бюджет України на 2017 рік» (1373 грн), збільшеного на 79 грн, тобто 1452 грн (1373+79). Виходячи із 1452 грн, перераховано також надбавки і підвищення, що розраховуються у відсотках від зазначеного прожиткового мінімуму, в тому числі підвищення, передбачені Законом України «Про жертви нацистських переслідувань». Зокрема, колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами ІІІ групи, розмір підвищення становить 435,60 грн (1452*30%). До першого жовтня 2017 року розмір цього підвищення становив 393,60 грн (1312*30%). У матеріалах пенсійної справи відсутні документи про встановлення вам інвалідності.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 16 липня 2008 року №654 вам виплачується підвищення в розмірі 43,52 грн як члену сім’ї примусово переселених осіб. Розмір цього підвищення визначений вказаною постановою та з першого жовтня 2017 року не перераховувався.

З першого жовтня 2017 року вам перераховано складові пенсійної виплати, які розраховуються, виходячи із прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (доплата за понаднормативний стаж у вашому випадку, підвищення учасникам війни, пенсія за особливі заслуги перед Україною та доплата учасникам війни), та «осучаснено» розмір пенсії, тобто при розрахунку її основного розміру застосовано показник середньої заробітної плати по Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 і 2016 роки (3764,40 грн) та величину оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%.

Підготувала Валентина БАЦА.

Фото з вільних джерел