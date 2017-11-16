Хто до Хмельницького, хто — до Кам’янця-Подільського

Вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту поєднують регулярні тренувальні заняття з участю в змаганнях. Ось і наприкінці минулого тижня легкоатлети взяли участь у стартах у Хмельницькому, а боксери — в Кам’янці-Подільському.

У манежі сусіднього обласного центру 120 юних прихильників «королеви» віком до п’ятнадцяти років із Хмельниччини, Івано-Франківщини і Тернопільщини змагалися за нагороди чемпіонату місцевого центру фізичного виховання учнівської молоді з легкої атлетики в бігові на різні дистанції, стрибках у довжину, висоту і потрійним.

Наші земляки, окрім того, що всі покращили особисті досягнення, завоювали і чимало нагород. У бігові на 300 метрів переможницею стала Вікторія Драгунцова, бронзовою призеркою — Ілона Дречко. А ще один підопічний Наталії Гавронської Ігор Танасійчук виборов другі місця в бігові на 60 метрів і в стрибках у довжину.

У секторі для стрибків у довжину не осоромився і Максим Клименко, який тренується під керівництвом мами Олени Володимирівни, — третє місце. В спринті ж фінішував п’ятим. На дистанції 300 метрів четверте місце посіла Яна Чайківська (тренер Микола Ситарчук), у стрибках у довжину Сергій Синюк (Олег Данилюк) став п’ятим.

Натомість юні боксери навчального спортивного закладу не підвели своїх наставників Руслана та Анатолія Фірманів під час першого Всеукраїнського турніру юних майстрів шкіряної рукавички пам’яті М. С. Солопчука. В компанії з півтора сотні атлетів із 27-ми команд десяти областей нашої держави Захарові Фірману і Костянтинові Дмитріву не було рівних у своїх вагових категоріях. Друге місце виборов Артем Сорочан, третє — Ігор Будзінський, який займається в обласній ШВСМ.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Фото з архіву автора