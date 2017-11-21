Люди просять захисту від земельних рейдерів

Жителі села Бережців та Сапанова Кременецького району Тернопільської області неодноразово зверталися по допомогу до голови Тернопільської ОДА та до спеціалізованих міжвідомчих комісій у зв’язку із порушенням їх земельних прав недобросовісними підприємцями з Рівненщини: компанією «Агро-Експрес-Сервіс».

Благають про допомогу власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території Бережецької та Сапанівської сільських рад Кременецького району Тернопільської області. Між ними і товариством з обмеженою відповідальністю «Кременець Агро» були укладені договори оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. У серпні поточного року дія укладених між підприємством та людьми договорів закінчувалась. Однак, як пізніше стало відомо людям, без їхньої згоди, на підставі угод про розірвання договору оренди земельної ділянки, які ніхто з них не підписував, були внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — і їхні діючі договори оренди земельних ділянок були розірвані.

— З нами вчинили нечесно і незаконно, ми не знали про ті махінації з договорами і нашою батьківською землею, — запевняє одна з незадоволених селянок.

У 2016 році «Кременець Агро» під загрозою невиплати орендної плати при її отриманні надали людям незаповнені договори оренди для підпису від «Агро-Експрес-Сервіс». Через це з 28 липня по 1 серпня 2017 року землевласники-селяни надсилали до «Агро-Експрес-Сервісу» листи із повідомленнями про намір самостійно обробляти свої земельні ділянки або ж передачу земельних паїв у власність інших підприємств.

Жодної реакції люди не отримали, а на цьому правове свавілля «Агро-Експрес-Сервісу» не закінчилося. Розповідає заступник директора приватного фермерського підприємства «Віра»:

— Наше підприємство працює на теренах Бережецької та Сапанівської сільських рад 17 років. Паралельно на орендованих землях з нами працювало підприємство «Кременець Агро». Люди в селах підтримували дружні стосунки, а підприємства підтримували одне одного як морально, так і з технічного боку. На жаль, у 2015 році з невідомих причин «Кременець Агро» не засіяли орендованих паїв. Після чого «Агро-Експрес-Сервіс» почав укладати договори з людьми нечесним шляхом. Дуже здивував голова Сапанівської сільської ради, який спочатку підтримував людей, а потім раптово перейшов на бік «Агро-Експрес-Сервісу», не пояснивши нічого. Пізніше сам зініціював збори, куди запросили людей, представників «Агро-Експрес-Сервісу» та представників нашого підприємства. Проте результату вони не дали, бо на свої запитання люди конкретних відповідей не почули. Потім «Агро-Експрес-Сервіс» викупили корпоративні права «Кременець Агро», а на всі погрози людей звернутись до суду їм зі сміхом відповідали — «йдіть». Походи людей до суду теж нічого не дають, бо представники «Агро-Експрес-Сервісу» просто не з’являються у суді, відтягують розгляд справи або навіть купують суддів. Як результат — люди в селах пересварені між собою, не отримують грошей за оренду паїв та не можуть розірвати незаконні договори.

Зрозуміло, що незаконні дії та власні інтереси на території сіл Бережців та Сапанова Кременецького району Тернопільської області з боку компанії «Агро-Експрес-Сервіс» безпосередньо впливають на ставлення людей до орендарів.

По суті, у людей обманом і силою відібрали їхню землю. Востаннє так робили більшовики, коли захопили Україну. Тоді енкаведисти не гребували ніякими засобами і не переймалися мораллю. А просто забирали в людей землю, яка годувала їх століттями. Радянського Союзу вже нема, але схоже бажання відібрати в українців землю — живе. І тут напрошується ще одна аналогія з тими, хто відбирав землю у наших дідів у минулому столітті.

Власник компанії «Агро-Експрес-Сервіс» Сергій Костючко є випускником Московської вищої школи КДБ імені Дзержинського. Де, вочевидь, добре вчать енкаведистських методів роботи. Але, мабуть, випускники кадебістської школи забули, як українці вміють відстоювати свої права. Якщо влада не зверне увагу і не втрутиться, то може статися що завгодно. Адже, як показує історія, за свою землю українці готові боротись різними способами.

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