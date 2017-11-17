Переступити межу

У ТЕРНОПОЛІ ВІДБУВСЯ ДОПРЕМ’ЄРНИЙ ПОКАЗ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ТРИЛЕРУ «МЕЖА». З ЦІЄЇ НАГОДИ НА ЗАХІД ПРИБУЛИ ПРОДЮСЕР ФІЛЬМУ АНДРІЙ ЄРМАК ТА ВИКОНАВИЦЯ ОДНІЄЇ З РОЛЕЙ РИММА ЗЮБІНА.

«Межа» знята за участю словацьких та українських акторів і розповідає про перипетії життя Адама Крайняка — голови сімейства, батька трьох доньок та лідера злочинного угруповання, що займається контрабандою цигарок на прикордонній території між Україною і Словаччиною. Невдала спроба перевезти чергову цигаркову контрабанду спричиняє низку неочікуваних наслідків. Ще однією невтішною обставиною є підготовка Словаччини до вступу у Шенген, тобто укріплення українсько-словацького кордону (дія фільму відбувається влітку 2007 року). Отже, зміни матимуть негативний вплив на заробіток Адама. Неприємності підштовхують чоловіка до нелегкого вибору. Він змушений задуматися: чи вдасться йому перейти межу, яку раніше вважав недоторканною.

Фільм «Межа» не можна назвати «відпочинковим», він тримає глядачів у психологічному напруженні. Однак в стрічці є місце як переживанню і смутку, так і усмішці. Поміж кримінальних розборок і вбивств спостерігаємо і кохання. На мою думку, стрічка передусім змушує глядачів задуматися над питанням вибору і його наслідками.

Спілкуючись із журналістами, Андрій Єрмак зазначив, що «Межа» не є артхаусним кіно. Це нелегка, але правдива, життєва стрічка, особливо зрозуміла людям, які живуть на кордоні, адже для них такі ситуації стали звичністю. На підтвердження цих слів можна навести спогади гостей про презентацію кінофільму в Ужгороді — там містяни впізнавали у героях місцевих багачів.

Варто зазначити, що високий рівень кінороботи уже відзначили спеціалісти — «Межа» отримала нагороди на міжнародних фестивалях у Карлових Варах та Чикаго, фільм є претендентом від Словаччини на ювілейну 90-ту церемонію вручення кінопремії «Оскар» у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». До слова, у Словаччині «Межа» здобула широкий успіх. Стрічка стала найкасовішим словацьким фільмом за всю історію кінопрокату. Широкий прокат «Межі» у Словаччині розпочався 27 липня, і за сім тижнів стрічка зібрала понад 1,5 млн євро.

В українських кінотеатрах «Межу» можна переглянути у ці дні.

На фото: актор Станіслав БАКЛАН у фільмі «Межа».

Фото з вільних джерел