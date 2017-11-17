ЗАМІСТЬ ХЕЛЛОВІНУ — ДОБРОЧИННИЙ ЯРМАРОК ТА ЗМАГАННЯ

У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І—ІІІ СТУПЕНІВ №3 ІЗ ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ ВІДБУЛОСЯ СВЯТО ГАРБУЗА. ДІЙСТВО ОРГАНІЗУВАЛИ УЧНІВСЬКИЙ ТА БАТЬКІВСЬКИЙ КОЛЕКТИВИ 4-В КЛАСУ ПІД ОРУДОЮ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ОЛЕНИ КРІЛЬ.

Як розповідає Олена Павлівна, ідею щодо проведення такого заходу вона виношувала кілька років.

— Дивлячись на приготування до Хелловіну і те, як на діток одягають страшні маски різних потвор, у мене визріла ідея провести з учнями своє, українське свято. У центрі нашого дійства — шанований у народі гарбуз. А оскільки я з дитинства полюбляю цей корисний вітамінний овоч і вареним, і печеним, і в десертах, тому у рамках дійства хотілося ознайомити школярів ще й з асортиментом гарбузових страв, — розповіла Олена Кріль. — Думаю, що такий захід може стати доброю противагою іноземним святам із чужими українцям звичаями й традиціями, які швидко входять у моду.

Свято гарбуза складалося із кількох частин. Спочатку діти представили учням початкових класів виставу «Осіння пригода» — мікс із пісень та казкових сценок. Глядачі щедро аплодували юним артистам. Після закінчення вистави у школі розгорнувся благодійний ярмарок гарбузових страв.

— Батьки приготували торти, тістечка, пряники, кашу, напої та інші смаколики. Цікаво, що дітям припали до смаку навіть бутерброди із гарбузом та часничком, хоча вони, як правило, не їдять таких страв, — зазначила мама четвертокласниці Вероніки Наталія Бутова.

Мама школяра Святослава Леся Волянюк випікала на свято круасани й ватрушки. У цьому їй допомагав син — оббирав та розрізав овоч. Пані Леся зізналася, що рецепти батьки розшукували всюди: хто вибрав власні, деякі просили переписів у рідних, а ще хтось експериментував з інтернетними.

Серед активних дегустаторів ярмарку — подружки Ліда Гурська й Аня Білик. Дівчатка придбали кекси, печиво, штрудель та желе і зауважили, що все дуже смачне.

До речі, виручені за смаколики гроші учні вирішили спрямувати на добрі справи. Частину суми вони скерують на придбання подарунків вихованцям дитбудинку, куди планують поїхати із виставою, решту коштів витратять на купівлю потрібних речей для безпритульних тварин, що перебувають у центрі стерилізації в селі Дичкові.

Святкового настрою школярам додала фотозона, де можна було сфотографуватися поряд із жовтогарячими велетнями, зацікавлювала присутніх і виставка декорованих овочів. Усіх експонатів-гарбузів діти зобразили добрими та щирими, деяких — навіть перевтілили в мультиплікаційних героїв.

А під фінал дійства четвертокласники взяли участь у спортивних конкурсах та естафетах. У змаганнях на спритність і швидкість учні використовували гарбузи.

Фото Олесі КАПУШ