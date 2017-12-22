Вимолене материнство

Сьогодні християни відзначають свято Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

У Святому Письмі відомостей про батьків Марії немає, натомість інформацію про них можна знайти у протоєвангелії Якова, що належить до апокрифічних книг. Згідно з цим переданням, Анна походила з роду царя Давида і була донькою священика Матана з покоління Юди і тіткою святої Єлисавети, матері святого Івана Хрестителя.

Анна відзначалася побожністю і милосердям до вбогих. Вона була бездітною, що вважалося ганьбою між людьми. Однак попри те, що Анна та її чоловік Йоаким прожили разом понад 50 років, вони не втрачали надії стати батьками. Аби випросити в Бога маля, Йоаким пішов у пустелю і там 40 днів постив, молився і плакав. Зверталася із щирим проханням до Господа й Анна.

І от явився жінці Архангел Гавриїл і сказав, що зачне вона преблагословенну дочку Марію, через котру буде дароване спасіння всьому світові. Щаслива Анна відразу поспішила до Єрусалима, щоб скласти Богові сердечну подяку. Там вона зустрілася зі своїм чоловіком, який також мав вістку від Божого ангела. Щасливий для них день сповнення Божої обітниці настав 21 вересня. Діва Марія народилася в Назареті. Відомо, що Анна упокоїлася в Господі ще перед Благовіщенням.

Свято припадає на найкоротший день року. Є така приповідка, що в цей празник він продовжується на «горобиний скік». Також у давнину це свято дуже шанували вагітні жінки, яким того дня заборонялося виконувати будь-яку роботу. На празник дівчата збиралися разом, щоб узгодити, як будуть проводити Різдвяні свята. Того ж дня бралися і за виготовлення різдвяних прикрас — «їжаків» та «павуків» із соломи. Починали готуватися до свят і господині: білили та прибирали оселі, краще підгодовували свиней, щоб мати свіжину до Різдва.

А ще наші предки визначали за цим днем погоду. Казали: «Яка Ганна до полудня, така зима до кінця грудня» та «Яка Ганна до ніченьки, така зима до весноньки».

Підготувала А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел