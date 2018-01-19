Адреси відпочинку

Драмтеатр

Завітайте 19 і 24 січня на перегляд музичної комедії М. Гоголя «Ніч перед Різдвом» (у сценічній редакції В. Жили), 20 січня — відвертої комедії А. Сарамоновіча «Гормон кохання, або Тестостерон», 21 січня — музичної комедії «Кохання січового стрільця» (з нагоди Дня соборності України; лібрето Я. Барнича), а 25 січня — героїчної трагікомедії П. Ар’є «Слава героям». Поч. о 19.00. Для дітей актори зіграють казку Є. Шварца «Снігова королева». Поч. о 13.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують 21 січня на перегляд музичної казки В. Орлова «Золоте курча». Поч. о 12.00 і 14.30.

УД «Перемога»

Упродовж січня тут триватимуть міські конкурси «Різдвяне диво» і «Феєрія новорічного міста».

Художній музей

До 20 січня діятиме виставка різдвяних листівок із фондів музею, а до кінця місяця — виставка-конкурс на здобуття обласної мистецької премії серед художників-аматорів Тернопільщини.

Філармонія

25 січня вашій увазі концерт академічного ансамблю народної музики «Візерунок». Поч. о 18.30.

«Березіль»

Завітайте 19 січня на «Лемківський Йордан». Поч. о 15.00.

Набережна ставу

19 січня тут відбудеться освячення води з нагоди свята Богоявлення Господнього. Поч. о 12.00.

Театральний майдан

20 січня вашій увазі парад вертепів і різдвяний концерт «Нова радість стала» (поч. о 14.00), а 25 січня — концерт Володимира Вермінського «Світові хіти» (поч. о 19.00).

До зустрічі наступного тижня!

Фото Василя Бурми