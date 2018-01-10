Вільне життя
Вільне життя  |  Важливо  |  Головне  |  Політика  |  Різне  |  Читали?
10.01.2018 автор:  Вільне Життя

Читали?

«У ДЕРЖАВУ НЕ ВАРТО ГРАТИСЯ. Її потрібно будувати, як власний дім, руками людей, що добре знаються на цій справі. Чи готове наше суспільство до таких процесів? Поки що спостерігається лише нестримне і масове бажання критикувати будівельників за криві стіни, виключаючи власну відповідальність за кінцевий результат. А це нічого, панове, що начальників будівництва ми винаймаємо самі, а вони — не прибульці з Марса, а точне віддзеркалення нашої внутрішньої готовності до кардинальних змін?» — зазначає «Україна молода».

* * *

ВІТАННЯ СЕНАТОРА. «Я вітаю повідомлення, що адміністрація Трампа ухвалила рішення  щодо  продажу летальної оборонної зброї Україні, — зазначив сенатор США і давній друг України Джон Маккейн. — Це рішення  запізнюється на роки. Але, попри це, воно надходить у ключовий момент. Українці переживають одну з найгірших битв в останні місяці, оскільки Росія відкликала своїх офіцерів з ключового механізму імплементації припинення вогню, а очолювані Росією сили посилили свої напади на сході України. За кожної нагоди Володимир Путін обирав війну замість миру в Україні. Оскільки він робить такий вибір, США та вільний світ повинні дати Україні те, чого вона потребує, щоб чинити опір».

* * *

НЕМА СЕНСУ РЯТУВАТИ ТІЛО… Держсекретар США Рекс Тіллерсон констатував, що «немає сенсу боротися за тіло України на Донбасі, якщо її душа буде втрачена в корупції». «Відображаючи волю народу України, США закликають усі гілки української влади діяти разом для того, щоб знищити корупцію в усіх державних сферах. Знищення корупції — це ключ до досягнення стабільності, безпеки, про-цвітання для українців», — наголосили в державному департаменті США.

* * *

ОЛІГАРХІЧНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ. «Саме ОТ (олігархічне телебачення) несе відповідальність за вражаючу бідність української політики на нових яскравих і креативних осіб. Нам постійно нема з кого вибирати й тому вибираємо кращого з гірших. Чи часто можна побачити на екранах розумних, чесних і талановитих людей? Зате всяка нечисть, усілякі психопати, патологічні істоти, безсоромні демагоги, брехуни-популісти стрибають там зранку до вечора. ОТ може легко з ангела зробити диявола і навпаки, залежно від того, в якому договорняку бере участь власник телеканалу і які положення він озвучить своєму менеджеру. У тому жалюгідному становищі, в якому нині перебуває країна (найбільша країна Європи), величезна провина ОТ», — зазначає «День».

* * *

УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ найбільше боїться корупції в країні (37 відсотків опитаних), війни (36%), серйозних хвороб (34%), а також соціальної несправедливості та безробіття (по 32%). Про це йдеться в дослідженні німецького Фонду імені Фрідріха Еберта і центру «Нова Європа» спільно із соціологічною компанією GIK Ukraine.

* * *

ВТРАЧАЄМО НАЙЦІННІШЕ. Україна, що вважалася світовою житницею впродовж багатьох віків, може втратити цей статус. А все через те, що за останні десятиріччя грунти виснажились. І без термінових заходів з боку держави, землевласникам та землекористувачам змінити стан речей на краще неможливо. За останніми дослідженнями, залишилось не більше чотирьох-п’яти років, щоб зупинити процес виснаження грунтів і почати діяти задля відтворення родючості українських земель. Про це йшлося під час міжнародної конференції «Ведення агробізнесу в Україні».

* * *

ЕКСПОЗИЦІЯ Є, СПРАВА — ЗА МУЗЕЄМ. Доктор богослов’я і мистецтвознавець отець Севастьян Дмитрух зібрав унікальну колекцію речей митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Близько півтисячі предметів будуть представлені в музеї українського Мойсея, про створення якого у Львові вже тривалий час ведуться розмови. У колекції —  священицький одяг, ужиткові речі митрополита, а також мощі, які він привіз на початку XX століття з Ватикану. Є і оригінал чудотворної Галицької ікони, портрет Андрея Шептицького в образі Мойсея пензля Олекси Новаківського, палиця і хусточки владики. Важливо, що всі вони мають так званий «автентик» — документ із підписом і печаткою митрополита Шептицького, який засвідчує їх справжність.

* * *

РЕФОРМА НА СТАРТІ. Щонайменше 740 тисяч гривень отримає у 2018 році сімейний лікар, який обслуговуватиме 2000 пацієнтів. З цих грошей він має заплатити зарплату медсестрі, санітарці, оплатити комунальні послуги, придбати апаратуру, оплатити її ремонт й обслуговування, заплатити за аналізи пацієнтів і найпростіші дослідження. Відтак його зарплата становитиме приблизно 6—8 тисяч гривень.

За інформаціями видань «Україна молода», «День», «Українське слово», «Високий Замок», «Газета по-українськи».
Д. ВІТЮК, бібліотекар.
м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел

Loading...

Про автора

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини