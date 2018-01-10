«У ДЕРЖАВУ НЕ ВАРТО ГРАТИСЯ. Її потрібно будувати, як власний дім, руками людей, що добре знаються на цій справі. Чи готове наше суспільство до таких процесів? Поки що спостерігається лише нестримне і масове бажання критикувати будівельників за криві стіни, виключаючи власну відповідальність за кінцевий результат. А це нічого, панове, що начальників будівництва ми винаймаємо самі, а вони — не прибульці з Марса, а точне віддзеркалення нашої внутрішньої готовності до кардинальних змін?» — зазначає «Україна молода».

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ВІТАННЯ СЕНАТОРА. «Я вітаю повідомлення, що адміністрація Трампа ухвалила рішення щодо продажу летальної оборонної зброї Україні, — зазначив сенатор США і давній друг України Джон Маккейн. — Це рішення запізнюється на роки. Але, попри це, воно надходить у ключовий момент. Українці переживають одну з найгірших битв в останні місяці, оскільки Росія відкликала своїх офіцерів з ключового механізму імплементації припинення вогню, а очолювані Росією сили посилили свої напади на сході України. За кожної нагоди Володимир Путін обирав війну замість миру в Україні. Оскільки він робить такий вибір, США та вільний світ повинні дати Україні те, чого вона потребує, щоб чинити опір».

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НЕМА СЕНСУ РЯТУВАТИ ТІЛО… Держсекретар США Рекс Тіллерсон констатував, що «немає сенсу боротися за тіло України на Донбасі, якщо її душа буде втрачена в корупції». «Відображаючи волю народу України, США закликають усі гілки української влади діяти разом для того, щоб знищити корупцію в усіх державних сферах. Знищення корупції — це ключ до досягнення стабільності, безпеки, про-цвітання для українців», — наголосили в державному департаменті США.

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ОЛІГАРХІЧНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ. «Саме ОТ (олігархічне телебачення) несе відповідальність за вражаючу бідність української політики на нових яскравих і креативних осіб. Нам постійно нема з кого вибирати й тому вибираємо кращого з гірших. Чи часто можна побачити на екранах розумних, чесних і талановитих людей? Зате всяка нечисть, усілякі психопати, патологічні істоти, безсоромні демагоги, брехуни-популісти стрибають там зранку до вечора. ОТ може легко з ангела зробити диявола і навпаки, залежно від того, в якому договорняку бере участь власник телеканалу і які положення він озвучить своєму менеджеру. У тому жалюгідному становищі, в якому нині перебуває країна (найбільша країна Європи), величезна провина ОТ», — зазначає «День».

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УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ найбільше боїться корупції в країні (37 відсотків опитаних), війни (36%), серйозних хвороб (34%), а також соціальної несправедливості та безробіття (по 32%). Про це йдеться в дослідженні німецького Фонду імені Фрідріха Еберта і центру «Нова Європа» спільно із соціологічною компанією GIK Ukraine.

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ВТРАЧАЄМО НАЙЦІННІШЕ. Україна, що вважалася світовою житницею впродовж багатьох віків, може втратити цей статус. А все через те, що за останні десятиріччя грунти виснажились. І без термінових заходів з боку держави, землевласникам та землекористувачам змінити стан речей на краще неможливо. За останніми дослідженнями, залишилось не більше чотирьох-п’яти років, щоб зупинити процес виснаження грунтів і почати діяти задля відтворення родючості українських земель. Про це йшлося під час міжнародної конференції «Ведення агробізнесу в Україні».

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ЕКСПОЗИЦІЯ Є, СПРАВА — ЗА МУЗЕЄМ. Доктор богослов’я і мистецтвознавець отець Севастьян Дмитрух зібрав унікальну колекцію речей митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Близько півтисячі предметів будуть представлені в музеї українського Мойсея, про створення якого у Львові вже тривалий час ведуться розмови. У колекції — священицький одяг, ужиткові речі митрополита, а також мощі, які він привіз на початку XX століття з Ватикану. Є і оригінал чудотворної Галицької ікони, портрет Андрея Шептицького в образі Мойсея пензля Олекси Новаківського, палиця і хусточки владики. Важливо, що всі вони мають так званий «автентик» — документ із підписом і печаткою митрополита Шептицького, який засвідчує їх справжність.

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РЕФОРМА НА СТАРТІ. Щонайменше 740 тисяч гривень отримає у 2018 році сімейний лікар, який обслуговуватиме 2000 пацієнтів. З цих грошей він має заплатити зарплату медсестрі, санітарці, оплатити комунальні послуги, придбати апаратуру, оплатити її ремонт й обслуговування, заплатити за аналізи пацієнтів і найпростіші дослідження. Відтак його зарплата становитиме приблизно 6—8 тисяч гривень.

За інформаціями видань «Україна молода», «День», «Українське слово», «Високий Замок», «Газета по-українськи».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел