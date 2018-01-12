Я багато років займався власним невеликим бізнесом і був оформлений як ФОП (фізична особа-підприємець). Тепер мені запропонували іншу роботу, тому треба якомога швидше ліквідувати свій ФОП. Скажіть, як це зробити?

Семен ДЕХТЯРЕНКО.

Реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП уповноважені здійснювати: виконавчі органи місцевих рад, а також міські, районні державні адміністрації (у разі ухвалення відповідною радою рішення про наділення такими повноваженнями), нотаріуси, акредитовані суб’єкти.

Які підстави для проведення державної реєстрації?

Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі: документів, які подає заявник для державної реєстрації, судових рішень, які набрали законної сили і тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, рішень, ухвалених за результатами оскарження в адміністративному порядку.

Яка форма подання документів для державної реєстрації?

Паперова форма: документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням (бажано цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення). Електронна форма: документи подаються заявником через портал електронних сервісів. Для того, щоб подати заяву, необхідно зареєструватися на сайті за посиланням https://online.minjust.gov.ua/registration-fiz та виконати вказані на сайті дії.

Електронна заява формується з обов’язковим долученням до неї електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів таких електронних документів, опису поданих заявником документів для державної реєстрації, сформованого за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі подаються з обов’язковим накладенням заявником власного електронного цифрового підпису.

Які документи потрібно?

Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за рішенням особи (форма 12). Ксерокопія свідоцтва про смерть, судове рішення про визнання особи безвісно відсутньою — у разі припинення у зв’язку зі смертю. Паспорт громадянина України або інший документ, який підтверджує особу. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника (у разі подання документів представником).

Скільки коштує ця процедура, який строк розгляду документів?

За проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця справляння плати не передбачено. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій щодо фізичних осіб-підприємців, має не перевищувати 24 годин після надходження документів. Виняток — вихідні та святкові дні.

Що робити після реєстрації?

Наступний крок — здійснити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності та в установлені строки подати до органу Державної фіскальної служби податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Крім того, контрольний орган може призначити і провести документальну перевірку такої фізичної особи — платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом України.

Після цього ФОП має подати сам за себе звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. Закрити рахунок у банку, якщо він був відкритий.