Лауреати конкурсу «Людина року-2017»

БЕЗПАЛЬКО Михайло Антонович — актор Тернопільського академічного обласного драматичного театру імені Т. Шевченка.
КОНСТАНТИНОВА Світлана Миколаївна — директор Тернопільської загальноосвітньої школи №7.
КОСТИШИН Лілія Валентинівна — заступник редактора газети «Вільне життя плюс».
ЛЮБУНЬ Андрій Степанович — протоієрей, настоятель Свято-Димитрівських храмів УПЦ Київського патріархату у селах Лішні та Куликові Кременецького району, волонтер і капелан.
МАРКЕВИЧ Богдан Григорович — головний лікар Козівської центральної районної лікарні.
ПИЛИПІВ Микола Іванович — директор приватного агропромислового підприємства «Аркадія» Гусятинського району.
ТОПОРОВСЬКИЙ Володимир Іванович — декан Зарваницького деканату УГКЦ, капелан.
ФЕЛЕНЧАК Василь Андрійович — художній керівник і диригент муніципального Галицького камерного оркестру, народний артист України.
ЧОБОТАР Валерій Георгійович (позивний «Гатило») — захисник Донецького аеропорту, тренер проекту для ветеранів та їх сімей «Серце Воїна».
ШУМИЛО Володимир Михайлович — художник, майстер народних художніх промислів.
ЖУРІ КОНКУРСУ.
Фото з вільних джерел