Лауреати конкурсу «Людина року-2017»

Майже місячна перерва між першим і другим турами фінального етапу чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд, вочевидь, не пішла на користь підопічним Андрія Романовича з тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Вікнарьов». У Запоріжжі, де цього разу «схрестив зброю» квартет кращих вітчизняних колективів, наші землячки до чотирьох набраних на своєму майданчику очок не зуміли додати жодного.