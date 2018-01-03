Вільне життя
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03.01.2018 автор:  Вільне Життя

Лауреати конкурсу «Людина року-2017»

БЕЗПАЛЬКО Михайло Антонович — актор Тернопільського академічного обласного драматичного театру імені Т. Шевченка.

КОНСТАНТИНОВА Світлана Миколаївна — директор Тернопільської загальноосвітньої школи №7.

КОСТИШИН Лілія Валентинівна — заступник редактора газети «Вільне життя плюс».

ЛЮБУНЬ Андрій Степанович — протоієрей, настоятель Свято-Димитрівських храмів УПЦ Київського патріархату у селах Лішні та Куликові Кременецького району, волонтер і капелан.

МАРКЕВИЧ Богдан Григорович — головний лікар Козівської центральної районної лікарні.

ПИЛИПІВ Микола Іванович — директор приватного агропромислового підприємства «Аркадія» Гусятинського району.

ТОПОРОВСЬКИЙ Володимир Іванович — декан Зарваницького деканату УГКЦ, капелан.

ФЕЛЕНЧАК Василь Андрійович — художній керівник і диригент муніципального Галицького камерного оркестру, народний артист України.

ЧОБОТАР Валерій Георгійович (позивний «Гатило») — захисник Донецького аеропорту, тренер проекту для ветеранів та їх сімей «Серце Воїна».

ШУМИЛО Володимир Михайлович — художник, майстер народних художніх промислів.

ЖУРІ КОНКУРСУ.

Фото з вільних джерел

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