Тож, відповідно до розпорядження Кабміну «Про перенесення робочих днів у 2018 році» для працівників підприємств, установ та організацій, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними (субота й неділя), крім органів Пенсійного фонду, «Укрпошти», Державної казначейської служби і банківських установ, у 2018 році перенесено робочі дні з:

п’ятниці, 9 березня, на суботу, 3 березня;

понеділка, 30 квітня, на суботу, 5 травня;

п’ятниці, 29 червня, на суботу, 23 червня;

понеділка, 24 грудня, на суботу, 22 грудня;

понеділка, 31 грудня, на суботу, 29 грудня.

Як повідомили в уряді, перенесення робочих днів не спричинить зменшення тривалості робочого часу впродовж року, обсягів виробництва й надходжень податкових та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів і при цьому сприятиме створенню сприятливих умов для святкування у 2018 році 8 березня — Міжнародного жіночого дня, 1 травня — Міжнародного дня солідарності трудящих, 28 червня — Дня Конституції України, 25 грудня — Різдва Христового і в 2019 році 1 січня — Нового року, а також дасть змогу громадянам заздалегідь планувати час відпочинку.

Підготувала Валентина ДЕВЛИШ.

Фото з вільних джерел