Попри критику на свою адресу, наша СБУ все ж і розкриває важкі злочини, і запобігає їм. Так, прямо в столичному аеропорту схопила членів міжнародної банди, які торгували людьми на органи. Завдяки цьому порятували життя 21-річній жінці та трьом хлопцям-підліткам: 14-ти, 15-ти й 16-ти років. Усі вони свідомо їхали в Москву, аби продати шмат власної печінки за 50 тисяч доларів США. Про те, що їх там реально «розберуть на частини», вилучивши всі можливі органи, а їхні рештки догниватимуть у московській каналізації, молоді українці не подумали. Якщо хлопцям-підліткам я не дивуюся, бо підлітки, на жаль, через обставини статевого дозрівання часто-густо дурніші від дітей, то в 21 рік у голові щось має бути. Але не було. Тільки коли лікар у приміщенні СБУ пояснив донорам, котрі недоїхали до Москви, що в них ще є 2 нирки, серце та інші органи, які ще можна пересадити, і при цьому запитав, з чого вони взяли, що їх із сумою 50 тисяч доларів відпустили б в Україну, молоді люди, нарешті, задумалися і зрозуміли, що їх чекало.

До речі, працівників СБУ неабияк здивувало те, що всі четверо були з добре забезпечених матеріально родин. Молодій панянці не вистачало грошей на «шмотки» й «брюлики», а хлопцям кортіло мати персональні позашляховики «Лексус», які ніяк не хотіли купити їм батьки, вважаючи синів надто юними для таких «цяцьок». Тому есбеушники закликали батьків не відкуплятися від дітей матеріальним, а дарувати їм любов та увагу. Бо слідство лише починає встановлювати, скількох українців уже встигли вивезти до Москви з квитком в один кінець. Тож, дорогі батьки, пильнуйте дітей. І принаймні розкажіть їм, що з російських нелегальних клінік, у яких «розбирають» людей на органи, ще ніхто не повернувся.

Ярослав БОРСУК.

м. Підгайці.

Фото з вільних джерел