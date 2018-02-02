Щедра коляда із Більче-Золотого

Уже стало традицією наприкінці січня з піснями і танцями, приповідками проводжати коляду в мальовничому селі Більче-Золоте. До цього колоритного дійства долучаються не лише більчани, а й жителі сіл Мушкарова, Юр’ямполя, Глибочка, Шершенівки, Олексинців. Нині ці села після створення громад об’єдналися в одну родину. Тому цьогорічне свято було навіть масштабнішим, ніж у минулі роки.

У рамках традиційного дійства «До Стрітення від Різдва лине краєм коляда» гості свята почули унікальні колядки, щедрівки, подивилися виступи сільських вертепів та обряду маланкування. Представники кожного села продемонстрували свої традиції в обрядах і співах. Приємно, що активну участь у святі взяли діти і молодь.

Настоятелі місцевого храму Архістратига Михаїла, Хрестовоздвиженського — села Монастирка та церкви із Новосілки Заліщицького району отці Михаїл, Феодосій і Вадим розпочали дійство зі спільної молитви та благословення для всіх присутніх. Духівники відслужили спільну молитву за мир в Україні, пом’янули всіх, кого немає з нами.

Справжню виконавську майстерність продемонстрували учні Більче-Золотецької школи, працівники обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації, сільської дитячої музичної школи.

Із жартами і приповідками, піснями та віншуваннями відбувся і конкурс на найкраще виконання колядок серед сільських вулиць. Усіх здивували жителі з вулиці Хіцівка, чий виступ найбільше сподобався глядачам. Вони й стали переможцями.

Радість свята разом із жителями мальовничого Більче-Золотого розділили представники відділу культури, релігій і туризму Борщівської райдержадміністрації, старости громад із вищезгаданих сіл, сусіди із Глибочка та Новосілки Заліщицького району.

Найкращою з Маланок була визнана більчанська, адже аматори неабияк розвеселили публіку, створивши досить дотепно образ відомого співака Олега Винника.

Коляда на площі села не стихала до пізнього вечора. І ні сніг, ні холод не стали на заваді гучному й традиційному святкуванню.

— Дійство не лише створило святкову атмосферу, а й сприяло згуртуванню усіх в одну українську родину, — сказала голова об’єднаної Більче-Золотецької громади Галина Огородник. — Ми, українці, — єдині, нероздільні, гідно бережемо та примножуємо звичаї, обряди і традиції.

Ірина МАДЗІЙ.

Фото Галини ОГОРОДНИК