Уже дев’ятий єпископ — наш краянин

Ще одного уродженця Тернопільщини висвячено на єпископа Української православної церкви Київського патріархату. Ним став ієромонах Павло (Юристий), якого днями у Свято-Володимирському кафедральному соборі Києва хіротонізовано на єпископа Одеського і Балтського.

Народився єпископ Одеський і Балтський Павло (в миру Василь Юристий) першого січня 1980 року в селі Увислі Гусятинського району. Навчався в місцевій школі, потім у Тернопільській духовній семінарії імені святих Кирила і Мефодія УПЦ Київського патріархату. У 2000—2004 роках він — семінарист Київської духовної академії. Прийняв чернечий постриг з ім’ям Павло. Земляки бажають молодому єпископові Божого благословення на архієрейській ниві.

Як повідомляє сайт Тернопільської єпархії УПЦ КП, єпископ Павло став уже дев’ятим архієреєм Української православної церкви Київського патріархату родом із Тернопілля.

Окрім керуючого нашою єпархією архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора (владика родом з Підволочиська) і керуючого Тернопільсько-Теребовлянською єпархією єпископа Тернопільського і Теребовлянського Павла (місцем народження вказана Тернопільська область), вихідцями з нашого краю є голова Управління зовнішніх церковних зв’язків, виконувач обов’язків екзарха Європи архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон (в миру Дмитрій Іванович Процик, народився в селі Зубреці Бучацького району) і керуючий справами Київської патріархії архієпископ Вишгородський Агапіт (в миру Павло Зіновійович Гуменюк, народився в селі Новосілці Підволочиського району).

Наші земляки й митрополит Луцький і Волинський Михаїл (в миру Тимофій Семенович Зінкевич, народився в с. Лосятині Кременецького району), єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон (в миру Олег Анатолійович Зінкевич, народився в родині настоятеля Свято-Троїцького духовного центру на честь Данила Галицького в Тернополі протоієрея Анатолія Зінкевича), єпископ Луганський і Старобільський Афанасій (в миру Борис Ігорович Яворський, народився в с. Оріховці Підволочиського району), єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій (в миру Володимир Миколайович Руднік, народився в м. Почаєві Кременецького району).

Г. ДМИТРУК.

Фото з вільних джерел