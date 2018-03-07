Медалей багато і різних

Для прихильників пауерліфтингу вже давно не таємниця, що справжнім центром цього атлетичного виду за роки незалежності нашої держави стала Коломия Івано-Франківської області. Ось і нещодавно найсильніші «ліфтери» держави протягом двох тижнів визначили найсильніших у всіх вікових групах.

Перед початком юнацького чемпіонату України позитивних емоцій додалося вихованцям Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Президент вітчизняної федерації вручив навчальному спортивному закладові відзнаку найкращого відділення пауерліфтингу за підсумками торішніх досягнень. Не підвели атлети і цього разу. Під час юнацького чемпіонату України із жиму штанги лежачи Андрій Генсьорський фінішував третім серед атлетів, чия вага не перевищує 66-ти кілограмів. А у ваговій категорії до 93-х кілограмів Вадим Гаврилюк виборов друге місце, Владислав Фенц — третє. Та ще й у суперечці юніорок чемпіонський титул у своїй ваговій категорії виборола Діана Лозінська, Анастасія Наконечна посіла друге місце, Юлія Ковбасюк — третє.

Додайте до цього другу позицію Лілії Тимошевської, третю — Олени Канюки і не здивуєтеся, чому саме збірна юніорок Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту стала переможницею в командному заліку. Так само, як і чоловіча команда дорослих. Адже ніхто так і не зумів перевершити досягнення наших земляків. «Срібло» до скарбнички збірної поклали Дмитро Поляник і Назарій Руцький, «бронзу» — Назар Шаповал, Максим Мудрак і Богдан Франсюк. До речі, срібною призеркою змагань жінок стала також Діана Лозінська.

Не залишилися вихованці навчального спортивного закладу без нагород і після юнацького та юніорського чемпіонатів України з класичного жиму штанги лежачи. В молодшій віковій групі другими фінішували Андрій Генсьорський і Вадим Гаврилюк, у старшій «срібло» завоювала Діана Лозінська, «бронзу» — Юлія Ковбасюк, Лілія Тимошевська і Назарій Руцький. У командному ж заліку третю суму балів набрали юнаки та юніорки.

На завершення ж визначилися лауреати чемпіонату України з пауерліфтингу в цих двох вікових групах. Чемпіонкою України стала найвідоміша з вихованок Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, майстер спорту Анастасія Наконечна. А в суперечці молодших друге місце виборов Владислав Фенц, третє — Андрій Генсьорський. Тобто за два змагальні тижні підопічні Ігоря Лисого, Артура Олійника і Тараса Карапульки завоювали дві золоті, десять срібних та одинадцять бронзових медалей.

Колектив школи на чолі з директором Олександром Куриляком щиро вітає спортсменів і їхніх наставників та від душі бажає здоров’я і нових перемог.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

На фото: у тернопільських богатирів — чудовий настрій.

Фото з архіву навчального закладу