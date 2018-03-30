Підліток отруївся алкоголем

Повідомлення про 17–річного пацієнта, який перебуває у важкому стані, надійшло до працівників Бережанського відділу поліції від лікаря районної лікарні. Медики діагностували в нього сильне алкогольне отруєння.

Алкогольній комі передували веселощі, однак хлопець не розрахував дози. На щастя, його вчасно госпіталізували та доправили до реанімаційного відділення. Наразі його життю нічого не загрожує. Після завершення лікування правоохоронці проведуть відповідну профілактичну бесіду з юнаком і його батьками про неприпустимість такої поведінки.

Працівники ювенальної превенції застерігають насамперед батьків: говоріть із дітьми про небезпечні наслідки від випитого спиртного, а що найгірше, від невміння його вживати. Саме емоційний контакт і постійне відкрите спілкування з батьками має величезне значення для профілактики вживання алкоголю. Ще варто забезпечити для підлітків корисне та активне дозвілля, яке дасть можливість застосувати їхню енергію в іншому руслі.

Нагадують працівники поліції і про адміністративну та кримінальну відповідальність за продаж алкоголю неповнолітнім і втягнення їх у злочинну діяльність, зокрема в пияцтво.

А. ЗИМНЕНКО.

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