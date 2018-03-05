Цікаво, що відбувається з тілом під час посту? Це стрес чи оздоровлення?

— Піст — це унікальна можливість очистити організм. Коли припиняється потiк харчового навантаження, звiльнений вiд потреби перетравлювати їжу органiзм позбувається шлакiв, накопичених пiд час процесiв життєдiяльностi, — каже Юрiй Нечипоренко, завiдувач вiддiлення народної та нетрадицiйної медицини Центрального клiнiчного госпiталю Державної прикордонної служби.

Навіть під час тимчасового переходу на рослинний раціон очищуються кров, судини, оновлюються клiтини, шкiра стає чистою, вiдбувається омолодження органiзму. Причому перші зміни настають вже на 11—13 день. І хоча це певною мiрою стрес для органiзму, але це позитивний стрес, який запускає механiзми адаптацiї та активiзує iмунну систему.

Наприклад, за цей час повністю відновлюються еритроцити. А завдяки нормалізації функції підшлункової залози покращуються травлення та метаболічні процеси, а також знижується рівень холестерину в крові. До речi, рослинна їжа здатна знизити рiвень холестерину на 15 відсотків.

Чи можна під час посту нормалізувати вагу, тиск?

— Звісно, людина втрачає зайве. Як правило, наш організм працює з перевантаженням — дається взнаки якість і кількість харчування. Адже у кращому випадку більшість з нас їсть тричі на день, а це неприродно. Тому навіть якщо нема посту, раз на десять днів варто влаштовувати розвантажувальні дні. Якщо є проблема із зайвою вагою, це мають бути голодні дні на воді та з обов’язковим застосуванням очисної клізми зранку та ввечері. Адже за умов голодування кишківник не функціонує, а тому у ньому накопичуються токсини та шлаки, які знову всмоктуються в організм — і виникає самоотруєння. Саме з цим пов’язаний головний біль і погане самопочуття.

Щодо тиску, то піст однозначно є фактором, який нормалізує діяльність серцево-судинної системи. Адже вмикаються резервні механізми, які не могли працювати при надлишку їжі, а тому покращуєтьcя стан не лише травної системи, а й гемодинаміка, внаслідок чого нормалізується тиск. Це буде помітніше, якщо під час посту зменшити до мінімуму вживання солі. Адже підвищення тиску — це один з проявів загального порушення метаболізму в організмі.

Які ще системи організму потребують посту?

— Тимчасове обмеження в їжi має лiкувальний ефект при обмiнних порушеннях, хронiчних захворюваннях суглобiв, остеохондрозах. Дуже добре впливає голодування на стан шкiри — зникають виразки, алергiчнi висипання. Пiд час посту посилюється бактерицидна властивiсть кровi, що згубно дiє на деякi бактерiї. Рослинна дієта, багата на мікроелементи, благотворно впливає і на нервову систему.

Підготувала Г. ДМИТРУК.

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