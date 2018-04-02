Безпечний Великдень

Упродовж останніх років спостерігаємо появу великої кількості реконструйованих і новозбудованих культових споруд різних релігійних конфесій. Разом із цим статистика показує стрімке зростання кількості пожеж на цих об’єктах.

Наближається одне з найбільших релігійних свят — Великдень. У ці дні храми відвідає велика кількість людей. Аби свята пройшли безпечно, коротко нагадуємо про основні вимоги пожежної безпеки під час проведення богослужінь та інших релігійних заходів:

* молитовні зали культових споруд мають бути забезпечені вогнегасниками;

* зберігайте евакуаційні виходи вільними, нічим не захаращеними, щоби в разі виникнення пожежі забезпечити ними евакуацію людей;

* двері евакуаційних виходів під час перебування в культових спорудах вірних та відвідувачів не повинні бути зачиненими на запори, які відчиняються лише за допомогою ключів;

* стільці, лави в молитовних залах і на балконах місткістю понад 12 місць повинні бути прикріплені до підлоги;

* приставні лави і стільці не мають розташовуватися на шляхах евакуації;

* підсвічники й інші пристрої, у яких використовується відкритий вогонь, треба встановлювати на негорючу поверхню, яка виступає за їх габарити (проекція габаритів на підлогу, стіни) не менш ніж на 0,5 м. Конструкції підсвічників, лампад, світильників тощо повинні виключати можливість самовипадання свічок. Також їх варто розташовувати від горючих конструкцій та оздоблювальних матеріалів на відстані не менш ніж 1 м таким чином, щоб виключити можливість потрапляння відкритого вогню на будівельні конструкції або інші матеріали і крапання горючої рідини на підлогу;

* стаціонарні підсвічники й інші пристрої, у яких використовується відкритий вогонь, мають бути надійно закріплені до підлоги, стіни або стелі, а переносні не повинні встановлюватися на шляхах евакуації;

* після проведення богослужінь відповідальна за дотримання протипожежного режиму особа в культовій споруді або призначена нею інша особа з числа служителів культової споруди повинна перевірити, щоб усі свічки та пристрої культового призначення, у яких використовується відкритий вогонь, були погашеними;

* у разі відключення електроенергії обслуговуючий персонал культових споруд (служителі культових споруд) повинен мати електричні ліхтарі. Необхідну кількість ліхтарів визначає відповідальна за дотримання протипожежного режиму споруди особа;

* під час проведення богослужінь у темний час доби територія навколо культових споруд має бути освітленою.

Ми вітаємо всіх читачів із прийдешніми Великодніми святами. Хай у ваших серцях царюють радість і душевний спокій, до осель прийдуть здоров’я, щастя, добробут, а серця наповнюються любов’ю. Безпечного вам святкування.

Тернопільський міський відділ управління ДСНС України в Тернопільській області.

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