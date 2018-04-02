Гарантуємо взірцевий результат: випічка буде смачною

Світ навколо нас постійно змінюється і оновлюється, змінюються споживчі звички, і відповідно у магазинах з’являються нові сучасні продукти харчування, не завжди нам відомі. В очікуванні смачного Великодня ми спробуємо обрати, на чому наразі краще випікати: на вершковому маслі, маргарині чи на ще поки новому для нас продукті – рослинно-вершковій суміші .

Рослинно-вершкова суміш – відносно новий для нас продукт. Насправді суміш у продажу існує вже багато років і гарно зарекомендувала себе у приготуванні страв, але інформації на цю тему поки що немає, тому ми вирішили розібратися.

Вершкове масло – наш улюблений з дитинства продукт. Але не кожна випічка добре вдасться тільки на маслі, часто його потрібно змішувати з олією, а це клопітно і не завжди кінцевий результат вас потішить. До того ж ціна на справжнє вершкове масло доволі кусається, пачка коштує близько 40 гривень, а дешеве масло по 20-25 грн є фальшивкою невідомого походження.

Маргарин прийшов до нас зі старих бідних часів, коли людей треба було нагодувати дешево, не турбуючись про якість і смак страви. Маргарин виробляють за старими технологіями, в результаті у продукті виникає висока кількість небезпечних трансжирів. Їх рівень може перевищувати дозволену норму більше ніж у три рази! До того ж маргарин має неапетитний смак і запах, що впливає на якість готової страви.

Рослинно-вершкова суміш прийшла до нас із Європи. Вже багато років європейці обирають цей дієтичний продукт з низьким рівнем холестерину. До того ж рослинно-вершкова суміш ідеально підходить для випічки, тому що виготовлена із суміші вершкового масла та олії. Завдяки вершковому маслу у складі суміші випічка має ніжний вершковий смак, а завдяки олії тісто виходить м’яким, пухким і надовго лишається свіжим. Рівень трансжирів у рослинно-вершковій суміші контролюється відповідно до вимог законодавства.

Згідно із дослідженнями, проведеними Одеською національною академією харчових технологій (листопад 2017 р.), рослинно-вершкова суміш смакує і рекомендована для приготування страв. Дослідження підтвердили, що тісто на рослинно-вершковій суміші виходить добре розпушене, пишне і м’яке, не потребує багато борошна. Щодо випічки, то вона добре пропечена, пухка, насиченого золотавого кольору, з яскраво вираженим смаком і ароматом та з приємним вершковим присмаком.

Як бачимо, найкращим вибором для випічки, і взагалі для приготування страв, буде смачна й безпечна рослинно-вершкова суміш «Тульчинка» з ідеальною пропорцією олії та вершкового масла у складі. Таке тісто неодмінно гарантує взірцевий результат – випічка буде гарною і смачною. Смачного вам Великодня!