Вишивали у Верховній Раді

У рамках всеукраїнської акції «Україна моя вишивана», про яку ми неодноразово розповідали на сторінках нашої газети, вишивана карта України побувала у стінах Верховної Ради. Народні депутати мали змогу долучитися до проекту й залишити хрестики на полотні 23 березня.

Відтак карта помандрувала Київською областю, яка є заключною. Опісля мапа-вишиванка повернеться на Тернопільщину, де майстрині завершать вишивати борщівський орнамент. Голова громадської організації «Гільдія народних умільців «Перлина» та організатор акції Тетяна Дяківнич каже, що планують відвезти карту до Зарваниці для отримання благословення. У День вишиванки, який відзначають щороку в третій четвер травня, з полотном вирушать до Латвії. Там з колоною представників української діаспори пройдуться до консульства.

— Ми раді, що в українському парламенті відгукнулися і прийняли нас для проведення акції, — зазначає Тетяна Дяківнич. — У ній взяли участь багато нардепів, долучився і міністр культури Євген Нищук. Того ж дня ми дали прес-конференцію в Українському кризовому медіа-центрі.

Після того як карта завершить свою мандрівку, її розмістять у Скала-Подільському краєзнавчому музеї.

Нагадаємо, що акція «Україна моя вишивана» стартувала 22 червня минулого року в селищі Скалі-Подільській Борщівського району й побувала у всіх областях України. Її мета — об’єднати українців з різних регіонів задля миру в нашій державі. На сьогодні до вишивання карти долучилися близько семи тисяч осіб.

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