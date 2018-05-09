«Ілюстровану історію України» перевидадуть учетверте

Микола Лазарович – доктор політичних наук, професор Тернопільського національного економічного університету, заслужений працівник освіти України. Чотири рази професор, – жартує сам про себе, бо так називаються посада, вчене і почесне звання і військовий позивний.

Із 2015 року він – старший сержант, командир взводу 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Микола Лазарович вважає, що наша держава перебуває на етапі становлення державної незалежності та її збройного відстоювання. Боронити Україну від російських загарбників свого часу він пішов добровільно і без вагань.

Перебуваючи у зоні бойових дій на сході України, знаходив вільну хвилинку для наукової роботи. «Обдумування концептуальних змін до книги було гарною нагодою відволіктись від проблем, особливо під час регулярних виїздів на завдання, фортифікаційних робіт та керівництва охороною військового табору», ─ розповів пан Микола.

Ідея перевидати посібник «Ілюстрована історія України» виникла у так званій зоні АТО. Це було спільне рішення разом із директором видавництва «Джура» Василем Ванчурою. Микола Лазарович доопрацьовував книгу упродовж 2015–2017 рр. «паралельно з низкою інших видавничих проектів, зокрема «Леґіону УСС», «Як з Бережан до кадри січовики манджали…», «Розпочали стрільці українські з москалями тан», «Російсько-українська війна (2014–2017 роки)». За словами автора, до роботи його мотивувало «прагнення продемонструвати, насамперед молоді, що іґнорування історії – небезпечна справа, адже чимало відповідей на теперішні насущні запитання – у нашій минувшині, зокрема щодо українсько-російського співжиття».

Посібник доповнений інформацією про найновіші події в історичному житті України – тут висвітлено передумови Майдану та російсько-українську війну до 2018 року, тому можна вважати, що це найактуальніше навчальне видання з історії України. Автор вважає: чим складніший період, тим частіше мають оновлюватись книги з історії.

«У посібнику теми розбито не лише на питання, а й на окремі проблеми, які позначено своєрідними «віконцями». Подано фрагменти з історичних праць, що дають змогу відчути дух тієї чи іншої епохи. Для кращого запамʼятовування у тексті виділено ключові слова. Відповідного колориту книзі надають ілюстрації», ─ розповів Микола Лазарович. Також автор відстояв «права» літери «ґ» та російське транскрибування російських прізвищ й імен, наприклад, замість Петро І – Пьотр І, Микола ІІ – Ніколай ІІ, Горбачов – Ґорбачьов тощо.

На відміну від попереднього видання, тут виокремлені пункти, присвячені культурі України різних періодів.

Студенти й учні відгукуються, що вчитись за книгою легко, бо наукові факти подано доступно. Про це Микола Лазарович зазначив: «Для того, щоб просто писати про складне, потрібно докладати значно більше зусиль». Очевидно, що на достовірність та силу цих фактів вплинула війна, а ще «усвідомлення значущості ратної справи українських вояків, котрі, образно висловлюючись, на своїх плечах тримають мирне небо над більшою частиною України».

До речі, автор та видавець презентуватимуть посібник на виставці-ярмарку «Книжковий арсенал» у Києві.

Тетяна ТЕТЕРА,

студентка факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото авторки