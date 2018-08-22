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22.08.2018 автор:  Лілія Костишин

До Дня Незалежності в Тернополі зацвіли каштани

Цвітінням каштанів не за природним, так би мовити, графіком уже нікого не здивуєш. Останніми роками вони вистрілюють квітучими свічками і влітку, і пізно восени, й навіть узимку. Днями ми помітили цвіт на каштані, що росте в центрі міста поблизу пам’ятника Іванові Франку.

Фахівці пояснюють аномалію тим, що влітку каштани «окуповує» мінуюча міль. Внаслідок цього листя сохне, обпадає — і дерева починають «думати», що надворі весна. А оскільки температура повітря ще висока, випускають бруньки.

Через те, що певна кількість бруньок уже розпустилася, «збиті з пантелику» каштани навесні зацвітуть менш рясно.

Фото авторки

 

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Про автора

Лілія Костишин

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