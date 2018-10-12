Терпець бюджетників увірвався

9 жовтня в обласних центрах України відбувся перший попереджувальний етап загальнонаціональної акції протесту профспілкових організацій. Протестували й працівники бюджетної сфери Тернопільщини. Представники 18 профспілок зібралися в Тернополі біля пам’ятника Іванові Франку з вимогами підвищити їм зарплату, повернути заборговану, забезпечити належне фінансування галузей освіти, охорони здоров’я тощо. І, врешті-решт, знизити ціни на споживчі товари й компослуги, бо вони невиправдано завищені.

Учасники зібрання ухвалили резолюцію з вимогами до Президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів. Її озвучив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Перші п’ять вимог — міжгалузевого характеру: підвищити прожитковий мінімум до фактичного його розміру та встановити розмір мінімальної заробітної плати 7700 гривень; зупинити зростання цін на природний газ та електроенергію для населення; забезпечити права громадян на високоякісну доступну освіту, охорону здоров’я, соціальне забезпечення; зупинити рейдерство на майно і права профспілок; встановити посадовий оклад працівника першого тарифного розряду в бюджетній сфері на рівні мінімальної заробітної плати.

Освітяни озвучили додаткові вимоги: передбачити в державному бюджеті України на 2019 рік видатки на освіту не менше 7% ВВП; забезпечити встановлення в 2019 році розміру посадового окладу педагогічного працівника найвищої кваліфікаційної категорії на рівні трьох мінімальних заробітних плат і науково-педагогічного працівника — на 25% вище; забезпечити підвищення на 10% розміру посадових окладів педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної та вищої та інших закладів і установ освіти з першого вересня 2018 року, як було обіцяно січневою постановою Кабміну; скасувати статтю 95 Кодексу законів про працю України і статтю 3 Закону України «Про оплату праці»; припинити практику зарахування до мінімальної зарплати доплат, надбавок, премій; не допустити передачі фінансування державних закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації з державного на місцеві бюджети; збільшити обсяг видатків на виплату академічних стипендій учням і студентам пропорційно до збільшення прожиткового мінімуму працездатних осіб; не допустити переведення педагогічних працівників із безстрокових трудових договорів на контракти; забезпечити збільшення обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для виплати зарплати освітянам до кінця 2018 року.

Працівники галузі охорони здоров’я вимагають погасити заборгованість із виплати зарплати і забезпечити її вчасність; передбачити в державному бюджеті на 2019 рік виконання закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування»; фінансувати програму медичних гарантій не менше 5% ВВП; оплату праці медичних працівників встановити з розрахунку не менше 250% середньої зарплати по країні; забезпечити виконання Закону України «Про екстрену медичну допомогу» зі збереженням лікарсько-фельдшерських бригад та підвищенням зарплати працівникам служби; забезпечити ухвалення в другому читанні проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про основи законодавства України про охорону праці»; не допускати масового вивільнення працівників галузі охорони здоров’я в процесі її реорганізації.

До резолюції додали свої вимоги й працівники соціальної сфери, інтереси яких представляв керівник їхньої обласної профспілкової організації Роман Ящищак.

До учасників протесту звернувся заступник голови облдержадміністрації Юрій Юрик і запевнив, що керівництво області розуміє проблеми бюджетників та шукатиме шляхи їх розв’язання. Заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра повідомив, що 20 мільйонів гривень на вересневу зарплату освітянам і медикам вдалося викроїти шляхом перерозподілу коштів. Проте люди розуміють, що без політичної волі найвищої державної влади їхніх проблем не розв’язати.

Другий етап акції відбудеться в Києві 17 жовтня. Представники профспілок пікетуватимуть Кабмін, Верховну Раду й адміністрацію Президента і закликають небайдужих колег долучитися до протестного руху.

Фото Василя БАЛЮХА